가족여행과 영어연수 정보 전달 2026 말레이시아 방문의 해 홍보 바틱에어 항공권 추첨 이벤트도

[헤럴드경제=김명상] 바틱에어 말레이시아가 여름방학을 맞아 어린이와 가족 단체 고객을 대상으로 말레이시아 여행과 항공 경험을 알리는 체험 행사를 개최한다. 관광청과 손잡고 현지 여행 정보를 공유하는 한편 참여형 이벤트를 통해 방한·출국 고객과의 접점을 늘린다.

바틱에어 말레이시아는 말레이시아관광청과 공동으로 9월 13일까지 키자니아 서울에서 체험 부스를 운영한다.

이번 부스에서는 가족여행과 영어연수 정보를 비롯해 노선, 서비스, 기내 혜택을 소개한다. 말레이시아관광청과 함께 ‘2026 말레이시아 방문의 해’를 알리는 한편, 무료 항공권 증정 사회관계망서비스(SNS) 이벤트도 함께 연다.

SNS 이벤트는 체험 부스에서 포즈를 촬영한 뒤 필수 해시태그(#바틱에어키자니아)와 함께 개인 계정에 올리면 응모돼. 참가자 중 2명을 선정해 바틱에어 말레이시아 왕복 항공권을 각각 2매씩, 총 4매 제공한다.

현재 바틱에어 말레이시아는 인천-쿠알라룸푸르 노선을 매일 운항한다. 인천 출발편(OD821)은 오전 6시 50분에 출발해 오후 12시 30분에 도착하며, 쿠알라룸푸르 출발편(OD820)은 오후 10시에 출발해 다음 날 오전 5시 50분에 도착한다. 약 32인치의 좌석 간격을 갖췄으며, 운임 조건에 따라 무료 위탁수하물과 유류할증료 혜택을 제공한다. 쿠알라룸푸르를 거점으로 페낭, 랑카위, 쿠칭 등 주요 관광지 환승도 가능하다.

바틱에어 말레이시아 관계자는 “말레이시아관광청과 함께 마련한 이번 키자니아 체험 이벤트를 통해 어린이와 가족 고객들이 항공 여행을 보다 친숙하게 경험하고, 바틱에어 말레이시아의 다양한 노선과 서비스를 자연스럽게 접하는 기회가 되길 바란다”며 “2026 말레이시아 방문의 해(Visit Malaysia 2026)‘를 맞아 말레이시아 여행과 영어연수 등 다양한 여행 수요에 맞춘 서비스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.