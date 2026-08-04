그룹 AI 보안 체계·리테일 특화 에이전트 개발 협력

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점그룹 계열 ICT전문기업 현대퓨처넷이 인공지능 전환(AX)에 속도를 낸다.

현대퓨처넷은 4일 한국마이크로소프트(한국MS)와 ‘AX 전환 및 리테일 AI 혁신을 위한 전략적 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 이날 서울 광화문 한국MS 사무실에서 열린 협약식에는 김성일 현대퓨처넷 대표와 조원우 한국MS 대표 등 주요 관계자가 참석했다.

양측은 업무협약을 통해 현대백화점그룹의 AI 사용 환경 보안 체계를 마련하고, AI 중심의 업무 환경을 확대할 방침이다. 리테일에 특화된 AI 에이전트를 개발하고, 신규 서비스 발굴 및 사업화 등도 추진한다.

현대퓨처넷은 현대백화점그룹의 AI 보안 및 거버넌스 체계를 구축해 안정적인 AI 활용 기반을 마련할 계획이다. AI 활용에 최적화된 협업 도구 ‘마이크로소프트 365’에 기반한 업무 환경을 확대해 AI 중심의 업무 혁신에 속도를 내겠다는 구상이다.

이를 위해 ▷생성형 AI 모델과 AI 에이전트를 개발·운영하는 플랫폼인 ‘마이크로소프트 AI 파운드리’ ▷클라우드 기반 AI 서비스 ‘애저 AI’ ▷AI 비서 ‘마이크로소프트 365 코파일럿’ 등 MS의 대표 AI 솔루션을 그룹 전반에 거쳐 활용할 계획이다.

현대퓨처넷은 자사 AI 연구 전담 조직인 ‘AI 랩’과 한국MS의 AI 전문 조직 간 협업을 통해 차세대 AI 에이전트 개발에도 나선다. 양사는 새로운 리테일 AI 서비스를 기획·검증하고, 실제 사업에 적용할 수 있는 서비스도 발굴한다.

김성일 현대퓨처넷 대표는 “이번 업무협약은 현대백화점그룹의 AI 전환을 가속화하고 리테일 산업의 AI 혁신 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 협력”이라고 강조했다. 조원우 한국MS 대표는 “현대퓨처넷이 현대백화점그룹의 AI 혁신 여정을 이어가고, 리테일 분야에서 선도적인 AI 활용 사례를 발굴할 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.