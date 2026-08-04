업무와 휴가 결합 블레저 급증 서울 평일 예약 67% 늘어 성장 금요일 체크인 54% 늘어 7위 강남과 명동이 인기 상위 지역

[헤럴드경제=김명상 기자] 출장과 휴가를 결합한 ‘블레저’ 트렌드가 확산되면서 서울이 주요 목적지로 떠올랐다는 분석이 나왔다.

트립닷컴 그룹의 기업 출장 브랜드 트립비즈에 따르면 글로벌 출장객의 금요일 호텔 체크인 건수는 전년 동기 대비 26% 증가했다. 출장 이후 주말까지 머무르는 수요가 늘어난 결과다.

이 같은 흐름 속에서 서울은 대표적인 블레저 목적지로 부상했다. 서울의 평일 객실 예약 건수는 전년 대비 67% 증가했다. 개인 휴가 이용을 보여주는 금요일 체크인 건수도 54% 늘어나며 서울은 올해 인기 출장지 7위에 올랐다. 서울 안에서 출장 예약이 가장 많은 지역은 강남이 차지했으며, 주말 예약만 한정했을 때는 명동 지역의 인기가 가장 높았다.

출장 직후 연이어 개인 휴가를 붙여 예약(0~1일 내)한 건수는 전년 대비 30% 증가했고, 출장 후 7일 이내에 개인 여행을 추가 예약한 건수도 25% 늘었다. 출장 직후 휴가를 연장하는 여행객들은 평균 1.5일을 더 머물렀으며, 7일 이내에 휴가를 추가한 이들은 평균 3.4일을 더 투숙했다.

이 과정에서 편의성이 중요하게 작용했다. 출장 직후 0~1일 내 휴가를 연장한 여행객의 60%는 체크아웃이나 재예약의 번거로움을 줄이기 위해 기존 머물던 호텔에 그대로 투숙했다.

글로벌 출장 시장에서는 싱가포르가 1위를 기록했다. 싱가포르는 글로벌 출장 호텔 예약 총량에서 1위를 차지했으며, 예약 건수도 전년 대비 30% 성장했다. 싱가포르는 5박 이상 장기 투숙, 7박 이상 장기 투숙, 주말 포함 예약 등 3개 주요 부문 모두에서 선두를 기록했다.

동남아시아 도시의 성장도 이어졌다. 방콕은 예약이 26% 증가하며 2위를 기록했고, 주말 포함 예약도 21% 늘었다. 베트남에서는 박닌이 전년 대비 341% 증가해 5위에 올랐으며, 7박 이상 장기 출장은 818%, 주말 포함 예약은 425% 증가했다. 호치민과 하노이도 각각 23%, 50% 증가하며 각각 6위와 8위로 상위권에 포함됐다.

트립비즈 관계자는 “2026년 호텔 시장의 평가 기준은 전통적인 등급이나 디자인을 넘어, 고객들의 업무와 휴식을 얼마나 효과적으로 지원하는가로 변화하고 있다”며 “업무와 여행을 이분법적으로 나누기보다, 두 영역이 한 공간에서 자연스럽게 어우러지는 숙소들이 시장을 선도하게 될 것”이라고 전했다.