업무와 휴가 결합 블레저 급증

서울 평일 예약 67% 늘어 성장

금요일 체크인 54% 늘어 7위

강남과 명동이 인기 상위 지역

인천국제공항 제1여객터미널 출국장 [연합뉴스 제공]
인천국제공항 제1여객터미널 출국장 [연합뉴스 제공]

[헤럴드경제=김명상 기자] 출장과 휴가를 결합한 ‘블레저’ 트렌드가 확산되면서 서울이 주요 목적지로 떠올랐다는 분석이 나왔다.

트립닷컴 그룹의 기업 출장 브랜드 트립비즈에 따르면 글로벌 출장객의 금요일 호텔 체크인 건수는 전년 동기 대비 26% 증가했다. 출장 이후 주말까지 머무르는 수요가 늘어난 결과다.

이 같은 흐름 속에서 서울은 대표적인 블레저 목적지로 부상했다. 서울의 평일 객실 예약 건수는 전년 대비 67% 증가했다. 개인 휴가 이용을 보여주는 금요일 체크인 건수도 54% 늘어나며 서울은 올해 인기 출장지 7위에 올랐다. 서울 안에서 출장 예약이 가장 많은 지역은 강남이 차지했으며, 주말 예약만 한정했을 때는 명동 지역의 인기가 가장 높았다.

경복궁의 야경 [한국관광공사 제공]
경복궁의 야경 [한국관광공사 제공]

출장 직후 연이어 개인 휴가를 붙여 예약(0~1일 내)한 건수는 전년 대비 30% 증가했고, 출장 후 7일 이내에 개인 여행을 추가 예약한 건수도 25% 늘었다. 출장 직후 휴가를 연장하는 여행객들은 평균 1.5일을 더 머물렀으며, 7일 이내에 휴가를 추가한 이들은 평균 3.4일을 더 투숙했다.

이 과정에서 편의성이 중요하게 작용했다. 출장 직후 0~1일 내 휴가를 연장한 여행객의 60%는 체크아웃이나 재예약의 번거로움을 줄이기 위해 기존 머물던 호텔에 그대로 투숙했다.

글로벌 출장 시장에서는 싱가포르가 1위를 기록했다. 싱가포르는 글로벌 출장 호텔 예약 총량에서 1위를 차지했으며, 예약 건수도 전년 대비 30% 성장했다. 싱가포르는 5박 이상 장기 투숙, 7박 이상 장기 투숙, 주말 포함 예약 등 3개 주요 부문 모두에서 선두를 기록했다.

동남아시아 도시의 성장도 이어졌다. 방콕은 예약이 26% 증가하며 2위를 기록했고, 주말 포함 예약도 21% 늘었다. 베트남에서는 박닌이 전년 대비 341% 증가해 5위에 올랐으며, 7박 이상 장기 출장은 818%, 주말 포함 예약은 425% 증가했다. 호치민과 하노이도 각각 23%, 50% 증가하며 각각 6위와 8위로 상위권에 포함됐다.

트립비즈 관계자는 “2026년 호텔 시장의 평가 기준은 전통적인 등급이나 디자인을 넘어, 고객들의 업무와 휴식을 얼마나 효과적으로 지원하는가로 변화하고 있다”며 “업무와 여행을 이분법적으로 나누기보다, 두 영역이 한 공간에서 자연스럽게 어우러지는 숙소들이 시장을 선도하게 될 것”이라고 전했다.


terry@heraldcorp.com