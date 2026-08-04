매출 3조9949억원, 당기순이익 3630억원 6.6년치 일감 확보, 연간 수주 목표 27조원 ‘상향’ “수주 확대, 리스크 관리로 초과목표 달성”

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 올해 상반기 경영실적(연결기준)을 잠정 집계한 결과 매출 3조9949억원, 영업이익 4879억원, 당기순이익 3630억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 올해 신규 수주 목표는 기존 18조원에서 27조원으로 상향 조정했다.

이날 대우건설 공시에 따르면 상반기 매출은 3조9949억원으로 전년 동기(4조3500억원) 대비 8.2% 감소했다. 사업부문별로는 ▷건축사업부문 2조6656억원 ▷토목사업부문 7433억원 ▷플랜트사업부문 5115억원 ▷기타연결종속부문 745억원의 매출을 기록했다.

영업이익은 전년 동기(2335억원) 대비 109.0% 증가한 4879억원을 기록했다. 당기순이익은 전년 동기(150억원) 대비 큰 폭으로 증가한 3630억원을 기록했다.

대우건설 관계자는 “진행 현장 수가 감소하면서 매출은 다소 줄었지만, 원가율 안정화와 건축사업부문의 수익성 개선에 힘입어 영업이익이 큰 폭으로 증가했다”며 “영업이익률도 전년 동기 5.4%에서 12.2%로 두 배 이상 상승하며 수익성이 크게 개선됐다”고 설명했다.

상반기 신규 수주는 7조1285억원을 기록하며 전년 동기(5조8224억원) 대비 22.4% 증가했다. 성남 신흥3구역 재개발(1조2687억원), 천안 성정동 공동주택(4143억원), 성남 제3판교테크노밸리(3837억원) 등 국내 건축사업을 중심으로 양질의 수주를 확보했다.

상반기 말 기준 수주잔고는 53조4019억원으로 연간 매출액 대비 약 6.6년 치의 안정적인 일감을 확보한 상태다.

대우건설은 이번 실적 발표와 함께 올해 초 제시했던 연간 신규 수주 가이던스를 18조원에서 27조원으로 대폭 상향한다고 밝혔다.

대우건설은 원전과 액화천연가스(LNG) 등 핵심 공종의 수주 경쟁력을 바탕으로 국내외 시장 확대에 적극 나서는 한편 외형 성장과 내실을 함께 갖춘 질적 성장을 이어갈 계획이다. 특히 미래 에너지 인프라 사업 비중을 확대하고 해외 도시개발사업, 데이터센터, 도시정비사업 등 고부가가치 분야 수주를 강화해 사업 포트폴리오를 다각화한다는 방침이다.

대우건설 관계자는 “파푸아뉴기니 LNG, 모잠비크 로부마(Rovuma) LNG 등 대형 프로젝트 수주 가능성이 가시화됨에 따라 신규 수주 목표를 상향 조정했다”며 “양질의 수주 확대와 철저한 리스크 관리를 통해 올해 목표를 초과 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 대우건설은 올해 경영방향으로 ‘하이퍼 이앤씨(Hyper E&C)’를 내세우며 스마트건설 대응 등 미래경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.