관련 분야 5년 이상 실무 경력 보유자 대상 최소 세 자릿수 규모 인재 확보 계획 초저궤도 SAR 위성 등에 대단위 투자

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화시스템이 핵심 신규 사업을 수행할 대규모 인재 채용에 나선다고 4일 밝혔다.

한화시스템은 ▷SAR(합성개구레이다) 위성 ▷우주 AI(인공지능) 데이터센터 ▷저궤도 위성통신 ▷위성용 태양전지 ▷위성 서비스 운영·영업·전략 등 첨단 우주 사업 분야에서 2026년 하반기 우주사업부 경력사원 채용을 실시한다. 근무지는 부문별로 서울사업장, 판교연구소, 제주우주센터 등이다.

한화시스템은 이번 채용에서 최소 세 자릿수 규모의 인재를 확보할 예정이다. 지원 자격은 관련 분야 실무 경력 5년 이상 보유자(국내외 대학 석·박사 학위 기간 포함)이다. 서류 접수는 지난달 31일부터 이번 채용을 위한 전용 마이크로사이트를 통해 받고 있다.

앞서 김동관 한화그룹 수석 부회장은 지난달 경남 진주 경상국립대에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 55조원 규모의 투자가 담긴 ‘AI 우주강국’ 중장기 전략을 발표한 바 있다. 한화시스템은 이 중 초저궤도 SAR 위성, 우주 AI 데이터센터, 저궤도 위성 통신망 구축 등 우주 분야에 약 20조원을 투입할 예정이다.

한화시스템 관계자는 “이번 대규모 채용은 한화그룹의 우주 분야 투자를 본격화하고, 대한민국이 우주 강국으로 도약하기 위한 핵심 인적 기반을 다지는 계기가 될 것”이라며 “글로벌 우주 시장을 선도할 도전적이고 역량 있는 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.