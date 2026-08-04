“최근 당 지지율 하락에 대한 깊은 우려”

[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 서울시장과 유승민 국민의힘 전 의원이 3일 저녁 만찬 회동을 했다. 두 사람이 만난 것은 지난 6, 3 지방선거 후 처음이다. 두 사람은 보수정치가 국민 신뢰롤 회복하기 위해 협력하기로 했다.

이민경 서울시 대변인은 서면브리핑을 통해 “두 분은 지난 지방선거에서 국민께서 서울을 지켜주신 뜻이 결코 가볍지 않다는 데 깊이 공감했으며, 국민의힘이 국민의 기대에 부응하는 대안정당으로 다시 바로 설 수 있도록 각자의 위치에서 필요한 역할을 함께해 나가자는 데 뜻을 같이했다”고 말했다.

또 “또한 지방선거 이후 당이 쇄신의 동력을 충분히 이어가지 못한 채 최근 당 지지율마저 다시 하락하고 있는 현실에 대해 깊은 우려를 표했다”며 “아울러 이재명 정부의 무능과 폭주를 제대로 견제하고 국민에게 실질적인 대안을 제시하는 유능한 정당으로 거듭날 때 비로소 국민의 신뢰를 회복할 수 있다는 데 의견을 같이했다”고 말했다.

이 대변인은 “두 분은 앞으로도 보수정치가 국민의 신뢰를 회복하고, 국민의 사랑과 지지를 바탕으로 다시 정권을 창출할 수 있도록 지속적으로 소통하고 협력해 나가기로 했다”고 말했다.