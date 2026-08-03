진교훈 구청장, 준비 운동 함께 하며 시간 보내...우리은행과 도미노피자서 도시락 및 피자 후원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 3일 무더운 여름을 맞아 장애 자녀를 둔 가정을 초청해 ‘Cool∼하(夏)데이’를 열고 아이들과 함께 시간을 보냈다.

이날 서울물재생체험관 물놀이터에서 열린 행사에는 장애 아동과 부모 등 80여 명이 참석했다.

진 구청장은 행사장 곳곳을 다니며 아이들과 친근하게 인사를 나누는 등 격의 없이 어울리며 눈높이 소통을 이어갔다.

또, 본격적인 물놀이에 앞서 아이들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 직접 몸풀기 체조를 선보이며 준비 운동을 이끌기도 했다.

이날 행사에는 지역사회의 따뜻한 나눔까지 이어졌다. 행사의 취지를 전해 들은 서울물재생센터에서 장소 제공과 함께 타월을 후원, 우리은행 강서구청지점과 도미노피자 등촌가양점에서는 도시락과 양산 등 200만 원 상당의 물품과 피자 40판을 각각 후원해 행사의 의미를 더했다.

진교훈 구청장은 “아이들이 안전하게 물놀이를 하며 무더위를 식힐 수 있도록 행사를 마련했다”며 “비록 행사는 하루이지만, 장애 아동들의 매일이 특별해질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.