[헤럴드경제=김성훈 기자] 마약 투약으로 실형을 선고받은 전력이 있는 아이돌 연습생 출신 인플루언서 한서희(31)가 열애설을 불 지폈다가, 사실은 업체 홍보였다고 뒤늦게 번복했다.

한서희는 최근 SNS에 한 외국인 남성과 다정하게 찍은 사진을 공개해 열애설이 제기됐다. 많은 매체가 이를 보도했다.

한서희는 2일 열애설에 대해 사실을 인정하는 듯 “저의 남자에 대해 많은 관심을 가져 주셔서 감사하다. 하지만 이상한 루머는 만들지 말아 달라. 정상적인 남자다. 귀엽게 봐달라”라고 적었다.

그러나 3일 올린 “열애설에 대해서”라는 제목의 영상에서는 앞선 게시물이 사주풀이 사이트 광고였다고 뒤늦게 사실을 밝혔다.

그러면서 ‘당신의 미래가 궁금하면 이 사이트를 이용하세요’라는 문구와 함께 업체 SNS 계정을 태그했다.

한서희는 영상 말미 “저는 애인 같은 거 없고 여러분이 제 애인입니다”라고 말했다.

온라인에서는 관심을 끌기 위해 거짓말까지 동원한 그의 행동이 잘못됐다는 비판이 잇따르고 있다. 한서희는 해당 글에 별도의 광고 표시를 하지 않았다. 공정거래위원회의 추천 및 보증 등에 관한 표시 및 광고 심사지침에 따르면, 경제적 대가를 받고 홍보할 경우 소비자가 알기 쉽게 이를 명시해야 한다.

논란이 커지자 한성희는 “난 솔직히 여성들에게 더 응원받을 줄 알았는데 반대여서 당황스러움. 여성들을 위한 콘텐츠였는데”라며 “그럴 수 있지. 인생이 내 뜻대로 되겠어? 안 되니까 재밌는 거지. 그냥 즐길게요 이제”라고 황당한 반응을 남겼다.

한서희는 2012~2013년 방송된 MBC ‘스타 오디션-위대한 탄생3’에 출연하며 얼굴을 알렸지만, 마약투약으로 더 유명하다. 그는 2016년 그룹 빅뱅 출신 탑과 대마초를 흡연한 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았다. 이후 별도의 마약 투약 혐의로 기소돼 실형을 선고받았으며, 6개월간 복역한 뒤 2023년 11월 출소했다.