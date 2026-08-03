중남미향 수출 초도 물량 220대 7월말 선적 아르카나·그랑 콜레오스 포함 총 847대 중남미로 수출

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 지난달 31일 마산항 제4부두에서 E세그먼트 크로스오버 필랑트의 첫 본격 수출물량을 선적했다고 3일 밝혔다.

이날 필랑트 220대를 비롯해 아르카나 418대, 그랑 콜레오스 209대 등 총 847대가 중남미로 향하는 선박에 선적됐으며, 이를 통해 르노코리아 수출 라인업은 기존 아르카나와 그랑 콜레오스에 이어 필랑트까지 확대됐다.

르노코리아 관계자는 “이번 선적은 필랑트의 해외 시장 진출을 알리는 신호탄으로, 르노코리아 부산공장이 생산한 차량의 글로벌 판매 확대라는 점에서 의미가 크다”며 “필랑트는 이번 중남미 시장 수출을 시작으로, 르노 브랜드의 글로벌 플래그십 모델로서 역할을 수행할 것”이라고 말했다.

필랑트는 르노의 글로벌 라인업 전략에 맞춰 개발된 E세그먼트 크로스오버 모델로, 세련된 디자인과 넉넉한 공간, 첨단 편의 사양을 갖췄다는 게 회사 측의 설명이다.

르노코리아는 앞서 부산공장에서 생산한 아르카나와 그랑 콜레오스를 해외 시장에 성공적으로 선보이며 수출 기반을 확대해 왔다.

르노코리아는 “앞으로도 부산공장에서 생산하는 주요 모델의 글로벌 시장 수출을 지속 확대하며 해외 시장 공략과 수출 경쟁력 강화에 더욱 주력할 것”이라고 밝혔다.

한편, 르노코리아는 지난 6월 서울 코엑스에서 개최된 아시아 최대 기술·스타트업 행사 ‘넥스트라이즈 2026’에 대규모 기업 부스를 마련하고 미래 모빌리티 혁신 전략을 공개하는 등 파트너사 및 고객 접점 확대에 적극 나서고 있다.