[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘신나는 인제’라는 도시 브랜드를 재정립한 강원특별자치도 인제군이 다채로운 밤 콘텐츠로 여행자와 주민을 매료시킬 야시장을 연다.

서늘한 백두대간 아래, 인제의 낭만적이면서도 신난 한여름밤은 오는 21일 부터 ‘2026 인제 별빛야시장’이 개장되면서 시작된다.

이번 별빛야시장은 지난 2월 강원특별자치도 주관 ‘전통시장 및 상점가 주말야시장 공모사업’에 최종 선정된 축제이다.

‘2026 인제 별빛야시장’은 8월 21일부터 9월 19일까지 5주간 매주 금요일과 토요일 저녁 6시부터 밤 10시까지 인제전통시장 광장 일원에서 펼쳐진다.

올해 야시장에는 심사를 거쳐 엄선된 이동식 먹거리 매대가 운영돼 지역 대표 향토 먹거리는 물론, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 특색 있는 퓨전·창작 요리와 글로벌 음식 등 차별화된 다이닝 메뉴를 선보인다.

또한 운영 기간 동안 매주 라이브 문화공연과 ‘별빛노래자랑’, 현장 이벤트 등 다채로운 볼거리가 마련된다.

특히 개장 첫 주와 마지막 주에는 지역 수공예품과 다채로운 생활 잡화를 만날 수 있는 ‘프리마켓’이 동시 개최되어 시장을 찾는 방문객들에게 한층 더 풍부한 볼거리와 즐길 거리를 선사할 예정이다.

인제군과 인제시장상인회는 야시장 운영 중 발생할 수 있는 안전사고 예방을 위해 소방·전기·가스 시설을 상시 점검하고, 식중독 예방을 위한 위생 매뉴얼을 엄격히 적용할 예정이다.

인제군 신선미 경제산업과장은 “풍성한 먹거리와 볼거리, 즐길 거리를 통해 인제군 방문객의 체류 시간을 늘리고 침체된 골목상권과 전통시장에 실질적인 활력을 불어넣겠다. 많은 분들이 오셔서 인제에서의 특별한 여름밤 추억을 만드시길 바란다”고 밝혔다.