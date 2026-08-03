LVMH·케어링 실적개선에 한국 존재감 부각 백화점3사 명품 매출 35%↑, 주얼리 60%↑ 백화점서 예물준비 문화에 증시 호황 영향 외국인 관광객 수요도 일조, 3분기 실적 촉각

글로벌 명품사들이 올해 2분기 한층 개선된 성적표를 받았다. 중동 전쟁과 출렁이는 각국 환율에도 불구하고 실적 방어에 성공한 것이다. 주요 시장인 미국, 일본뿐 아니라 한국 시장에서의 약진이 공통으로 거론됐다. 전례 없는 국내 백화점 흥행이 글로벌 명품 시장 내 존재감 확대로 이어지는 모습이다.

▶‘명품 공룡’ LVMH·케어링, 韓 시장 덕에 웃었다=3일 업계에 따르면 세계 최대 명품 그룹인 루이뷔통모에헤네시(LVMH)는 올해 상반기 전년 동기 대비 2% 증가한 386억유로의 매출을 기록했다. 2분기 성장률은 전년 동기 대비 3%다. 전성기와 비교하면 둔화됐지만 꾸준히 성장세를 이어가며 글로벌 명품 1위 입지를 재확인했다.

구찌, 발렌시아가 등을 보유한 케어링그룹은 올 2분기 36억5200만유로 매출을 올렸다. 환율 영향을 감안해 전년 동기 대비 1% 증가한 금액이다. 한동안 부진을 겪은 케어링그룹의 분기 매출이 상승세로 돌아선 건 12분기 만에 처음이다. 2분기 반등으로 상반기 매출도 전년 동기 대비 1% 오른 72억2000만유로를 기록했다.

양사 모두 아시아 시장과 관련해 한국을 주요하게 언급했다. 세실 카바니스 LVMH 최고재무책임자(CFO)는 “시계 및 보석 부문에서 가장 빠른 성장세를 보인 곳은 미국·일본·한국”이라고 말했다. 티파니, 불가리 등 시계 및 보석 부문은 상반기 부문 중 가장 높은 9% 성장률을 기록했다. 카바니스 CFO는 한 애널리스트와 질의응답 도중 “미국과 한국에서 볼 수 있듯, 부가 창출되는 곳마다 명품과 우리 제품에 대한 강한 수요가 모든 고객층에 걸쳐 강하게 나타났다”고 설명하기도 했다.

아르멜 풀루 케어링그룹 CFO도 아시아 지역 실적과 관련해 “중국 본토는 부진했지만 나머지 아시아 지역, 특히 한국은 뛰어난 실적을 기록했다”고 말했다. 케어링그룹에서는 보테가 베네타, 발렌시아가, 부쉐론 등이 한국에서 좋은 성적을 거둔 브랜드로 언급됐다.

실제 글로벌 명품 시장에서 한국의 존재감은 한층 높아졌다는 평가를 받는다. 아시아 시장을 견인했던 중국 내 성장세가 둔화한 반면, 한국 수요는 크게 늘었기 때문이다. 올해 5월 베르나르 아르노 LVMH 회장의 방한은 상징적인 장면으로 꼽힌다. 3년 만에 한국을 찾은 아르노 회장은 신세계, 롯데백화점 매장을 연이어 방문했다.

▶명품 선호에 증시 호황, 외국인 소비 맞물려…2분기 실적 기대감↑=이 같은 변화는 국내 백화점업계의 초호황기와 맞물려 있다. 예비 신혼부부들이 종로 금은방 보다 백화점에서 예물을 마련하는 문화가 자리 잡은 데 이어, 올해 초 국내 증시 강세로 명품 수요가 늘었다. 역대 최고치를 찍은 방한 외국인 관광객들은 백화점을 필수 관광 코스로 방문하고 있다. 한때 1500원 중반대까지 치솟았던 원·달러 환율이 외국인들의 국내 명품 소비를 끌어 올리는 요인이다.

롯데백화점에 따르면 올 상반기 명품 매출 신장률은 전년 동기 대비 35%를 기록했다. 시계·보석류 등 럭셔리 주얼리는 같은 기간 65% 매출이 늘었다. 신세계백화점도 같은 기간 각각 35%, 68.8%의 매출 신장률을 보였다. 현대백화점은 각각 35.2%, 60.2% 신장률을 기록했다.

8월 초 공시 예정인 국내 주요 백화점들의 2분기 실적도 역대 최고치를 찍을 것이란 전망이 나온다. 초고가 명품은 백화점 매출을 끌어올리는 일등 공신이어서다. 산업통상부에 따르면 올해 상반기 백화점 매출은 전년 동기 대비 20.1% 증가했다. 백화점은 상반기 내내 매월 두 자릿수대 성장률을 이어갔다.

다만 국내 증시 불안으로 3분기 성장세가 한풀 꺾일 것이란 관측도 나온다. 이진협 한화투자증권 연구원은 최근 보고서에서 “5월까지 두 자릿수 성장을 이어오던 백화점 패션 카테고리 성장률이 6월부터 한 자릿수 성장률로 둔화했다”고 지적했다. 이어 “패션 카테고리는 중산층 이하 소비자들의 수요를 확인할 수 있는 카테고리”라며 “원인이 증시 조정에 따른 자산 효과 위축에 있는 것이 아닌지 시장은 의심하고 있다”고 했다.

한 업계 관계자는 “전체 카테고리를 보면 7월 셋째 주까지 두 자릿수 매출 신장률을 이어가고 있다”며 확대 해석을 경계했다. 또 다른 업계 관계자는 “국내 증시 악화로 소비심리가 위축되더라도 백화점까지 시차를 두고 영향을 미칠 것으로 보인다”며 “즉각적인 영향은 제한적”이라고 말했다.

김진 기자