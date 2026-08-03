B737-8 13호기 구매 도입…구매기 15대 보유 구매기 비중, 전체의 34.8% 연내 2대 항공기 추가 구매 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 지난 1일 차세대 항공기인 B737-8 13호기를 구매 도입했다고 3일 밝혔다. 신규 도입 항공기는 관계 당국의 감항증명 등을 거쳐 운항을 시작할 예정이다.

이번 13호기 구매 도입으로 제주항공의 차세대 항공기 비중은 전체 여객기의 30.2%로 확대됐고, 제주항공이 보유하고 있는 여객기에서 구매기가 차지하는 비중은 34.8%로 늘었다. 제주항공 여객기 3대 가운데 1대는 구매 항공기인 셈이다.

제주항공은 국내 LCC 가운데 유일하게 구매 항공기를 보유하고 있다. 연말까지 2대의 항공기를 추가로 구매 도입할 계획이다.

제주항공은 기존 B737-800NG에서 B737-8로 기단을 전환하면서 원가 경쟁력을 높이고 있다. 신형 항공기는 부품 교체 주기가 길고, 정비·수리(MRO) 비용도 절감되는 장점이 있다. 보잉에 따르면, 기존 기종 대비 연료 사용량과 이산화탄소 배출량을 최소 14% 줄일 수 있다.

제주항공은 신형 항공기 도입과 동시에 경년 항공기의 반납‧처분, B737-800NG 구매기의 전략적 매각 등을 체계적으로 진행하며 기단 현대화를 추진하고 있다.

제주항공 관계자는 “기단 현대화를 통해 지속가능한 성장 기반을 더욱 공고히 구축할 계획”이라고 말했다.

한편, 제주항공은 앞서 지난 6월 인천~고베 노선을 주 7회(매일) 일정으로 신규 취항하는 등 고객 여객 편의 제고를 위해 적극 나서고 있다.