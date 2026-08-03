[헤럴드경제=함영훈 기자] 국가유산청과 지방자치단체가 함께 만들어가는 문화유산 야행은 여름밤 정취를 우아하고 뿌듯하게 보내는 특별한 여행이다.

그간 전통문화 만을 중심으로 진행하면서 새로운 매력의 바캉스라는 평가도 많았지만 어른들만 좋아하는 콘텐츠라는 일부 논평도 있었다.

올해 강릉에서 문화유산야행이 확 달라진다. 강릉시는 오는 14일(금)부터 16일(일)까지 강릉대도호부관아와 서부시장, 명주동 일원에서 2026 강릉국가유산야행을 개최한다. 강릉국가유산야행은 2016년 첫 개최 이후 지역을 대표하는 야간 문화행사로 자리매김해 왔다.

올해는 시민 참여형 프로그램과 지역 연계 콘텐츠를 확대해 더욱 풍성한 야간 문화 축제를 선보일 예정이다.

대표 프로그램으로는 14일 강릉대도호부사 부임행차와 15일 개최되는 청소년 한복패션쇼가 있다. 특히 야행의 대표 볼거리인 드론 쇼는 행사 기간 매일 밤 21시 30분에 진행되며, 1000대의 라이트 드론이 강릉의 역사와 설화를 밤하늘에 화려하게 연출해 관람객들에게 특별한 볼거리를 선사할 예정이다.

달밤사진관을 비롯해 로컬 굿즈와 로컬 디저트 개발·판매 등 지역 청년과 청소년이 직접 참여하는 콘텐츠를 강화했으며, 주변 상가 쿠폰 참여 확대와 강릉야행빵 판매 등을 통해 지역 소상공인의 참여도도 넓혔다.

또한 할머니 가맥, 이야기 할머니 등 지역 상권과 주민이 함께하는 프로그램을 운영해 명주동 마을 활성화를 도모할 계획이다. 아울러 사전 스탬프 투어와 국가유산 숙박 연계 프로그램을 통해 강릉 전역으로 국가유산 향유 범위를 넓혀 나갈 예정이다.

강릉시 김세용 문화유산과장은 “강릉국가유산야행은 국가유산과 지역 골목문화, 다양한 먹거리가 어우러져 강릉의 매력을 오감으로 즐길 수 있는 야간 행사”라며, “시민과 관광객 모두에게 강릉의 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 특별한 여름밤을 선사할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.