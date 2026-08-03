7500만달러 CB 투자·지분 10% 규모 “미래차 협력, 생존 위한 필수 전략” 미래 산업 TF 구성·차량용 반도체 개발 체리 PHEV 플랫폼 ‘SE-10’ 내년 초 출시

[헤럴드경제=권제인 기자] KG모빌리티(이하 KGM)가 중국 최대 민영 자동차 업체인 체리자동차로부터 약 1000억원 규모의 전략적 투자를 유치하며 미래차 협력을 확대한다. 양사는 스포츠유틸리티차량(SUV) 공동 개발을 넘어 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 자율주행, 로봇, 반도체 등 미래 산업 전반으로 협력 범위를 확장하겠다는 구상이다.

KGM은 지난 2일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 ‘글로벌 동반성장을 위한 전략적 투자 계약 체결식’을 열고 체리자동차와 7500만달러(약 1080억원) 규모의 투자 계약을 맺었다. 체리자동차가 전환사채(CB)를 인수하는 방식으로 자금을 투입하며, 전량을 주식으로 전환하면 KGM 지분 16.22%를 확보하게 된다.

반도체·로봇으로 협력 확대…체리 SDV 기반 자율주행 고도화

양사는 이번 전략적 투자를 통해 지난 2024년 전략적 파트너십 및 플랫폼 라이선스 계약, 2025년 중·대형 SUV 공동 개발 협약에 이어 이번 계약을 통해 협력 관계를 한층 강화하게 됐다.

곽재선 KGM 회장은 “전동화와 SDV로 대표되는 미래차 패러다임 전환 속에서 글로벌 기업 간 전략적 협력은 선택이 아니라 지속 가능한 생존을 위한 필수 전략”이라며 “단순한 재무 투자를 넘어 KGM의 미래 성장 잠재력과 가치에 대한 체리자동차의 신뢰를 바탕으로 한 새로운 전략적 파트너십의 출발점”이라고 말했다.

양사는 자동차 분야를 넘어 반도체, 로봇, 원자재, 철강 등 다양한 산업으로 협력 범위를 넓히기 위해 최고경영층이 참여하는 분야별 TF를 구성하기로 했다. 각 사가 보유한 기술과 사업 역량을 바탕으로 공동 연구·실증과 사업화 가능성을 검토하고, 분야별로 구체적인 협력 과제를 발굴할 계획이다. 반도체 분야에서는 차량용 반도체 공동투자와 개발 방안을 협의해 나가기로 했다.

미래차 핵심 기술 협력도 본격화한다. KGM은 체리자동차의 SDV 기반 전기·전자 아키텍처인 ‘EEA 5.1’을 토대로 첨단 운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 기술을 고도화한다.

C세그먼트 공동 개발 진행…EREV로 라인업 확대

양사는 체리자동차의 친환경 파워트레인 및 글로벌 플랫폼 기술과 KGM의 상품 기획 노하우를 결합해 신차 개발에 속도를 낸다.

첫 공동 개발 모델인 프로젝트 ‘SE-10’은 렉스턴의 헤리티지를 잇는 중형 D+세그먼트 SUV다. 플러그인하이브리드(PHEV)와 2.0ℓ 가솔린 모델로 구성해 2027년 초 출시될 예정이다. KGM은 체리자동차로부터 조달한 투자금을 SE10 개발에 집중 투입할 계획이다.

SE-10은 체리자동차의 T2X 플랫폼을 활용하지만 내·외관 디자인과 주행 성능에는 KGM의 SUV 개발 노하우를 반영한다. 향후에는 동일 플랫폼을 기반으로 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등 친환경차 라인업을 확대할 방침이다.

황기영 KGM 대표는 “플랫폼을 그대로 가져오는 것이 아니라 KGM이 보유한 SUV의 장점과 노하우를 녹여 주행 성능과 엔진 성능을 업그레이드할 것”이라며 “한국 소비자의 눈높이에 맞게 디자인과 상품성을 차별화해 시장에 선보이겠다”고 설명했다.

양사는 SE-10에 이은 두 번째 공동 개발 프로젝트도 추진하기로 했다. 다양한 지역의 법규와 안전기준, 고객 요구사항을 상품기획 단계부터 반영해 한국과 중국, 유럽 등 글로벌 주요 시장에서 판매할 수 있는 전략 차종을 개발하는 것이 목표다. 황 대표는 “신차 개발은 가장 대중적인 C 세그먼트부터 시작하게 될 것”이라고 밝혔다.

해외 거점 공동 투자 협의…“평택 위탁생산 계획 없어”

해외 사업 확대를 위한 생산·사업 거점 공동 투자도 협의한다. 양사는 각사가 보유한 글로벌 생산시설과 공급망, 판매·서비스 네트워크를 상호 활용하고 사업성이 확인된 해외 전략시장에서는 구체적인 투자 방식과 협력 모델을 검토할 방침이다.

체리자동차는 지난해 글로벌 시장에서 총 280만여 대를 판매한 중국의 대표 완성차 브랜드 중 하나다. 이 가운데 수출은 전년 대비 17.4% 증가한 134만여 대로, 23년 연속 중국 승용차 수출 1위 기록을 이어오고 있다. 체리자동차는 중국뿐만 아니라 유럽, 남미, 동남아시아 등에서도 생산기지를 운영하고 있다.

장귀빙 체리자동차 사장은 “체리와 KGM 모두 해외에 여러 생산 거점을 운영하고 있는 만큼 해외시장 생산 능력을 공유하는 협력 모델도 고려할 수 있다”며 “지역에 따라 중국과 한국산 제품에 적용되는 관세가 다른 만큼 서로의 생산기지와 네트워크를 활용하면 양사 모두에 도움이 될 수 있다”고 말했다.

다만 KGM 평택공장에서 체리자동차의 차량을 위탁 생산하는 방안에 대해서는 현재 구체적인 계획이 없다고 선을 그었다. 황 대표는 “현재는 SE-10을 성공시키는 것이 우선 과제”라며 “평택공장에서 체리자동차 차량을 위탁 생산하는 방안은 검토한 적이 없다”고 밝혔다.