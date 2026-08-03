공습 개시 하루 앞두고 전격 철회 이스라엘 “트루스소셜 보고서야 상황 파악” “버려진 기분” 불만…최고 경계태세는 유지

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공습 계획을 개시 약 24시간 전에 전격 취소한 가운데, 핵심 동맹인 이스라엘조차 이를 사전에 통보받지 못한 것으로 전해졌다. 이스라엘 고위 당국자들은 트럼프 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 게시물을 통해서야 공습 취소 사실을 알게 됐다고 토로했다.

이스라엘 채널12는 2일(현지시간) 이스라엘 국방·외교 당국자들을 인용해 미국과 이스라엘이 지난달 29일 양국 정상회담 직후 이란 에너지 인프라를 겨냥한 공동 공격 계획을 마련했지만, 트럼프 대통령이 작전 개시를 약 24시간 앞두고 이를 전격 철회했다고 보도했다.

보도에 따르면 미국 중부사령부(CENTCOM)는 이란 에너지 시설을 겨냥한 공격 계획을 수립했으며, 이 작전에는 이스라엘도 참여할 예정이었다.

그러나 트럼프 대통령은 별도의 사전 통보 없이 공습을 취소했고, 이스라엘 정부와 군 수뇌부도 당시 상황을 알지 못했던 것으로 전해졌다.

한 이스라엘 고위 당국자는 “몇 시간 동안 우리는 완전한 불확실성 속에 있었다”며 “트럼프 대통령은 우리를 안갯속에 남겨뒀고, 고위 장성들조차 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물을 보고 상황을 파악했다”고 말했다.

그는 이어 “공격 취소 게시물이 올라온 뒤에는 마치 우리가 버려졌다는 느낌까지 받았다”고 불만을 드러냈다.

베냐민 네타냐후 총리와 이스라엘 카츠 국방부 장관 등 이스라엘 지도부도 트럼프 대통령의 게시물을 통해 공습 취소 사실을 처음 인지한 것으로 알려졌다.

이스라엘은 처음에는 트럼프 대통령의 발표가 이란을 방심시키기 위한 기만전술일 가능성을 의심했지만, 이후 미국 측과 연락을 취하면서 공습 취소가 실제 결정이었다는 사실을 확인했다고 방송은 전했다.

또 다른 이스라엘 고위 당국자는 “한 작전 구역에 모든 자원을 투입해 최고 수준의 경계 태세를 유지했지만 결국 아무런 이유 없이 끝났다”며 “대통령의 최종 의도가 무엇인지 이해하기 어렵다”고 말했다.

다만 이스라엘은 트럼프 대통령이 언제든 다시 결정을 바꿀 가능성을 배제하지 않고 있으며, 이에 따라 군은 최고 수준의 경계 태세를 계속 유지하고 있다고 채널12는 전했다.