7.2㎞ 밖 표적, 오차 최소로 명중 2010년 세종대왕함 이후 16년 만

[헤럴드경제=전현건 기자] 대한민국 해군 호위함 대전함(FFG, 3100톤급)이 세계 최대 다국적 해상연합훈련인 ‘2026 환태평양훈련(RIMPAC·림팩)’에서 ‘포술 최우수 전투함’의 영예를 차지했다.

2일 해군에 따르면 대전함은 하와이에서 지난달 12일(현지시간) 열린 림팩 해상화력지원 경연에서 참가 함정 중 가장 높은 점수를 받아 ‘바다의 탑건(Top Gun)’으로 선발됐다. 한국 해군 함정이 림팩에서 이 영예를 안은 것은 2010년 세종대왕함 이후 16년 만이다.

이번 경연에는 한국을 포함해 총 10개국 13척의 함정이 참가했다. 경연은 함정으로부터 7.2㎞ 떨어진 표적에 5인치 함포를 5발씩 발사해, 표적과의 오차 거리 합이 가장 적은 함정이 우승하는 방식으로 진행됐다.

결과는 훈련 폐막식 전까지 비공개로 유지되다가 하와이 현지시간 지난달 31일 열린 림팩 폐막식에서 최종 발표됐다.

함포사격은 함장부터 수병까지 승조원 전원의 유기적인 팀워크가 관건이다. 파도와 너울, 해무 등 시시각각 변하는 해상 조건 속에서 기동하며 당일 풍향·풍속을 고려해 표적을 탐지·추적·격파해야 하기 때문이다.

특히 이번 경연은 국내 연안과 환경이 다른 태평양 원해에서 치러져 높은 수준의 임무 숙련도와 팀워크가 요구됐다. 대전함은 경연을 앞두고 포술요원과 전투체계 운용요원은 물론 작전부·기관부 등 전 승조원이 참여해 전술토의와 모의사격훈련을 반복하며 사격 절차를 숙달하고 전투체계 운용능력을 끌어올린 것으로 알려졌다.

이정수(중령) 대전함장은 “이번 림팩 포술 최우수 전투함 수상은 대전함 승조원 모두가 한마음으로 훈련에 매진한 결과”라며 “대한민국 K-방산의 우수성과 해군의 뛰어난 작전수행능력을 국제무대에서 인정받은 뜻깊은 성과”라고 강조했다.

한편 해군은 이번 2026 림팩훈련에서 연합해군구성군사령관 임무를 성공적으로 수행하며 대한민국 해군의 연합작전수행능력을 국제무대에서 재확인했다.