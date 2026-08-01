[헤럴드경제=박병국 기자]권영진 국민의힘 의원이 이른바 ‘멱살 논란’으로 당 최고위가 자신에게 자진 탈당을 권유한 것에 대해 “저 스스로 탈당하는 일은 결코 없을 것”이라고 밝혔다.

연합뉴스의 보도에 따르면 권 의원은 1일 자당 의원 등에 보낸 이같은 내용의 문자메시지를 보냈다.

앞서 권 의원은 지난 23일 국회 후반기 상임위원회 배정 결과에 반발해 정 원내대표를 찾아가 멱살을 잡는 등 거칠게 항의했다. 권 의원은 행정안전위원회 간사로 배정됐으나 정보위원회 간사를 희망했던 것으로 알려졌다. 국민의힘은 지난달 27일 후반기 국회 상임위원회 배분에 불만을 품은 권영진 의원이 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 사태와 관련, 사실상 ‘자진탈당’을 권유했다.

이에 대해 권 의원은 “저의 사과와 당사자인 원내대표의 수용, 많은 의원의 징계 반대에도 불구하고 지난 월요일 장동혁 대표가 주재한 최고위원회는 저의 탈당을 권고했고, 당 윤리위원회는 저를 포함한 세 명의 의원에 대한 징계에 착수했다”고 말했다.

또 “누구든 잘못하면 상응하는 책임을 져야 하고, 잘못에 상응하는 합당한 징계를 받아야 한다”면서 “이미 저는 책임을 지고자 대구시당위원장과 행안위 간사직을 내려놓았다”고 말했다. 그러면서 “윤리위원회에서 공정하고 합당한 징계가 결정된다면 수용할 생각”이라고 말했다.