[헤럴드경제=박병국 기자] 재선거 요구 희화화 논란을 일으킨 코미디언 이수지가 영상 공개 18일 만에 사과했다.

이수지는 자신의 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 올린 게시글을 통해 “이번 일로 많은 분께 실망과 불편을 드린 점 진심으로 죄송하다”며 “또한 논란 이후 신속하고 올바르게 대처하지 못한 점에 대해서도 깊이 사과 드린다”고 말했다. 그는 “이번일을 무겁게 받아들이고 충분한 재정비의 시간을 가진 뒤 더 신중하고 책임감 있는 모습으로 다시 찾아 뵙겠다”고 덧붙였다.

그는 게시글과 함께 올린 자필 사과문에서도 “웃음을 만들겠다는 의도와 별개로 결과적으로 누군가에게 상처와 불편함을 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”며 “웃음을 드려야 하는 희극인으로서 저는 더 신중했어야 했다”고 말했다. 그러면서 “제 연기와 콘텐츠가 누군가에게는 상처나 불쾌감으로 다가갈 수 있다는 점을 충분히 헤아리지 못했다”고 썼다.

그러면서 ‘이번일을 계기로 저 자신을 더욱 깊이 돌아보겠다”며 “더 신중한 자세와 더 큰 책임감을 가지고, 많은 분들이 함께 공감할 수 있는 건강한 웃음을 전하는 희극인이 되도록 노력하겠습니다”고 말했다.

앞서 이수지는 지난달 14일 공개한 영상 ‘진짜 극한직업 공무원’에서 공무원 역할을 연기하던 중, 한 민원인이 “재선거!”를 외치는 장면을 연출해 논란이 됐다. 해당 연출이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시위 중인 시민들의 재선거 요구를 희화화했다는 지적이 나왔다. 제작진은 이후 정치적 의도는 없었다고 해명한 뒤 해당 영상을 삭제했다.