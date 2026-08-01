개봉 4일째…예매량 80만장 넘어 ‘독주’

[헤럴드경제=박병국 기자]‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’(이하 ‘스파이더맨 4’)가 개봉 나흘만에 관객 수 200만명을 돌파했다.

배급사 소니 픽쳐스는 1일 오전 기준으로 ‘스파이더맨 4’의 누적관객수가 200만명을 넘어섰다고 밝혔다. 나홍진 감독의 SF ‘호프’는 개봉 닷새 만에 200만명을 돌파했다. ‘스파이더맨 4’는 기록을 하루 앞당겼다. 소니픽쳐스는 2023년 이후 개봉한 외화를 통틀어서도 가장 빠른 기록이라고 설명했다.

이날 오전 9시 기준 예매율은 63.8%이다.크리스토퍼 놀런 감독의 ’오디세이‘(19.0%), ’호프‘(6.7%)와는 큰 차이로 따돌리고 1위를 지켰다. 예매 관객 수는 80만8000여명에 달한다.

‘스파이더맨4’는 모두에게 잊힌 피터 파커(톰 홀랜드 분)가 ‘브랜드 뉴(Brand New·완전히 새로운)’ 스파이더맨으로 거듭나는 성장기를 그린다. 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 여정을 그린 블록버스터로, 스크린X(SCREENX)와 아이맥스(IMAX) 등 특별관을 통해서도 만나볼 수 있다.