동포 사회 활동 여건 조성 등 의견 나눠

[헤럴드경제=문혜현 기자] 아르헨티나를 순방 중인 이재명 대통령이 31일(현지시간) 호르헤 마크리 부에노스아이레스 시장을 만나 ‘시 열쇠’을 선물 받았다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 마크리 시장 접견 결과 관련 서면 브리핑에서 “이 대통령은 마크리 시장을 만나 우리 동포사회의 안정적인 활동 여건 조성과 양국 지방정부 간 교류 확대 방안에 대해 의견을 나눴다”며 이같이 전했다.

이날 마크리 시장은 이 대통령의 부에노스아이레스 방문을 환영하는 뜻으로 ‘부에노스아이레스 시(市) 열쇠’를 전달했다고 한다.

이와 관련해 강 수석대변인은 “부에노스아이레스 시 열쇠는 도시를 찾은 외국 정상이나 주요 인사에게 환영과 우정의 뜻을 담아 수여하는 것으로, 인도의 나렌드라 모디 총리와 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령, 이탈리아의 조르자 멜로니 총리 등에게도 전달된 바 있다”고 설명했다.

이에 이 대통령은 “부에노스아이레스 시민들의 따뜻한 마음이 담긴 선물로 소중히 간직하겠다”며 감사의 뜻을 전했다.

아르헨티나는 남미에서 두 번째로 큰 한인사회가 형성된 국가로, 약 2만3000명의 우리 동포 대부분이 부에노스아이레스에 거주하며 양국 교류의 중요한 가교 역할을 하고 있다고 한다.

이 대통령은 먼저 부에노스아이레스 시 정부가 현지에서 열리는 우리 동포 문화행사를 적극 지원하고, 동포사회의 안정과 한-아르헨티나 교류 증진을 위해 지속적으로 협력해 온 점을 높이 평가했다.

이어 “우리 동포들이 앞으로도 안정적으로 생활하며 활발한 경제활동을 이어갈 수 있도록 시 정부가 각별한 관심을 갖고 협조해 달라”고 당부했다.

이에 마크리 시장은 한인 동포사회가 부에노스아이레스에서 한국 문화를 알리고 사회의 다양성과 통합에 기여해 온 점을 평가했다고 강 수석대변인은 전했다.

아울러 마크리 시장은 “한국은 첨단 기술의 발전과 창의성이 돋보이는 문화산업을 통해 아르헨티나에 귀감이 되고 있다”며 “이번 이 대통령의 방문을 계기로 양국 간 교류가 한층 활발해지기를 기대한다”고 화답했다.

강 수석대변인은 이번 접견 의의와 관련해 “우리 동포들의 안정적인 생활과 경제활동을 위한 시 정부의 관심과 협조를 직접 요청함으로써 동포사회에 대한 현지 당국의 보호와 지원을 강화하는 한편, 한국과 아르헨티나 간 지방정부 차원의 교류와 협력을 확대하는 계기가 된 것으로 평가된다”고 했다.