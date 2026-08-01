현지 언론 “6조~7조엔 엔화 매입·달러 매도” 美 정부 엔화 매입 가능성 알려

[헤럴드경제=권제인 기자] 일본 정부와 일본은행이 최근 외환시장에서 엔화 가치 방어를 위해 최대 7조엔(약 64조원) 규모의 환율 개입에 나선 것으로 추정됐다.

1일 연합뉴스에 따르면 요미우리신문과 니혼게이자이신문(닛케이) 등 일본 언론은 일본은행이 전날 발표한 3일 기준 당좌예금잔고 전망을 토대로 최근 외환시장 개입 규모를 6조~7조엔으로 추산했다.

환율 개입 시 변동하는 ‘재정 등 요인’ 항목에서 8조2000억엔의 자금이 감소했는데, 시장 예상치(1조~2조엔)를 웃도는 차액이 엔화 매입·달러 매도에 투입된 것으로 분석했다.

지난달 30일 뉴욕 외환시장에서 엔/달러 환율이 급락(엔화 가치 상승)해 장중 한때 157.80엔 수준까지 내려가면서 엔화 가치가 약 2개월 만의 최고 수준을 나타냈다. 약 50분 만에 2% 넘게 환율이 하락하며 갑작스러운 엔고 현상이 나타난 것이다.

이후 31일 도쿄 외환시장에서는 달러를 다시 사는 움직임이 나타나며 달러당 160엔대 환율이 관찰됐다가 오후 6시께 다시 158엔대 후반까지 엔/달러 환율이 떨어졌다.

시장 전문가들은 일본과 미국 정부가 엔화 약세를 막기 위해 이례적으로 동시 외환시장 개입 행동에 나선 것으로 받아들이고 있다.

미국 재무부가 지난달 31일 뉴욕 연방준비은행(연은)을 통해 다수의 은행에 엔화 매입을 통한 시장 개입 가능성을 알리고 향후 조치에 대비하도록 했다고 NHK가 전했다. 또 스콧 베선트 미국 재무장관이 이날 열린 미국 정부 각료회의에서 ‘50억∼100억달러(약 7조∼14조원) 규모의 엔화 매입’이라고 적힌 메모를 갖고 있었다고 교도통신이 로이터통신을 인용해 보도했다.

일본 당국이 환율에 개입한 것은 지난 4월 말, 5월 초 이후 약 3개월 만이다. 당시 여러 차례에 걸쳐 역대 최대인 총 11조7000억엔(약 107조원)을 투입한 것으로 알려진 바 있다. 그러나 일본 당국의 대대적인 환율 개입 이후에도 엔저 흐름이 최근까지 이어졌다.

미즈호증권 야마모토 마사후미 수석 외환 전략가는 마이니치신문에 “다카이치 사나에 정권의 적극적인 재정정책, 금융 완화적인 상황이 엔저 압력의 이유기 때문에 이번 환율 개입에 따른 엔고 효과는 이어지지 않을 것”이라는 전망을 내놨다.