AI 로봇이 응급상황 판단해, 관제센터 연결

[헤럴드경제=박병국 기자]= “119를 불러줘.”

지난 20일 밤 대전 서구의 한 주택. 혼자 살던 80대 노인이 인공지능(AI) 돌봄 로봇에게 다급한 목소리로 외쳤다. 로봇은 이를 즉각 응급 상황으로 인식해 24시간 관제센터와 연결했다. 센터로부터 상황을 전달받은 119 구급대는 0시 30분께 현장에 도착한 뒤 노인을 병원으로 옮겨 무사히 치료받도록 했다.

인공지능(AI) 돌봄 로봇이 홀로 살거나 가족들 보살핌을 받기 어려운 노인들의 생명을 지키는 파수꾼 역할을 하고 있다.

지난해 11월 대전 대덕구에서도 위급상황에서 AI가 큰 역할을 했다. 자택 내 침대에서 떨어지면서 크게 다친 80대 노인은 집에 있던 AI 스피커를 향해 “아리아, 도와줘”라고 요청해 119 구급대 구조를 받았다. 당시 그의 휴대전화가 멀리 있었고 청각장애가 있는 다른 가족 역시 사고에 대응하기 어려웠다. AI 돌봄 로봇 덕분에 뼈에 금이 가는 부상에도 신속한 치료로 이어질 수 이었었다.

지난 6월 경기도 양평읍에서도 비슷한 일이 있었다. 한 어르신이 자택에서 갑작스러운 건강 이상 증세를 느끼고 돌봄로봇에 급히 도움을 요청했다. 음성을 즉각 인식한 돌봄로봇은 연계된 관제센터에 위기 신호를 보냈다. 출동한 구급대에 의해 병원 응급실로 긴급 이송된 어르신은 치료를 받고 현재 무사히 건강을 회복한 상태다.

지난해 5월 18일에는 경북 구미시에 거주하는 70대 노인이 저혈당 쇼크로 위기를 겪던 중, 인공지능(AI) 스피커에 구조 요청을 보내 목숨을 건졌다. 이 노인은 어지럼증과 손 떨림 등 저혈당 증세를 느끼자 자택에 설치된 AI 스피커에 “아리아, 살려줘”라고 외쳤다. AI 스피커는 박 씨의 요청을 실시간으로 관제센터에 전송했다.

AI 돌봄 로봇이 정서적 위기에 처한 어르신의 마음을 감지해 비극을 막아내기도 한다. 지난해엔 우울증을 앓던 대덕구의 70대 주민이 AI 돌봄 로봇 ‘꿈돌이’와 대화 중 “스스로 목숨을 끊고 싶다”라거나 “살려줘”라는 말을 되풀이하자, 로봇은 이를 위험 발언으로 인식해 즉시 관제 시스템에 알렸다.