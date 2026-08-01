만찬 간담회…“전략적 협력 중요” ‘김치의 날’ 제정에 “우정·신뢰 깊어”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 아르헨티나 순방 중인 이재명 대통령은 31일(현지시간) 동포들과 만나 “아르헨티나와 대한민국 간의 새로운 협력의 시대가 완전히 새롭게 열릴 수 있다고 확신한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 개최된 동포 만찬 간담회에서 “인공지능 혁명과 공급망 재편까지, 격변하는 국제질서 속에서 양국의 전략적 협력은 그 어느 때보다 중요해졌다”며 이같이 말했다.

이어 이 대통령은 아르헨티나가 매년 11월 22일을 국가기념일인 ‘김치의 날’로 제정한 것을 언급하고 “문화를 통해 양국 간 우정과 신뢰는 점점 깊어지고 있다”며 “60년간 양국 관계에 든든한 가교 역할을 해주신 여러분이 계셔서 가능했던 성취”라고 의미를 부여했다.

그러면서 이 대통령은 “국민주권 정부는 가장 멀리 계신 동포들의 목소리에 더욱 귀 기울이고 어려움에 가장 먼저 손 내밀겠다”며 “다음 세대가 한국인으로서 뿌리를 자랑스럽게 여기고 더 큰 꿈을 펼칠 세계 시민으로 성장할 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다”고 목소리 높였다.