“무인기 한미 소통· 군 기강 문제 아냐” “러북 군사협력, 필요한 대처할 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 위성락 청와대 국가안보실장은 31일(현지시간) 호르무즈 해협 안정화를 위한 한국 정부의 기여 방안과 관련해 “다양한 가능성을 검토하는 단계”라고 밝혔다.

이재명 대통령과 함께 아르헨티나를 방문 중인 위 실장은 이날 부에노스아이레스 현지에 마련된 프레스센터에서 기자들을 만나 ‘미국 측에서 군 자산 파견 요청을 받지 않았다는 입장은 그대로인가’, ‘미국의 요청 여부와 별개로 군함 등 군 자산 파견을 검토하고 있나’라는 질문에 이같이 답했다.

위 실장은 특히 미국 측의 요청과 관련해 “미국 측과 협의가 진행 중이긴 하지만 미국 측이 구체적으로 뭔가를 요구하고 있지는 않다. 우리가 할 수 있는 영역에 대해 (미국 측이) 타진하는 정도의 협의”라고 일축했다.

이어 “우리는 이 협의에 응하며 내부적으로 여러 가능성을 검토하고 있다. (사안에 따라서는) 국회 혹은 여론과 공감대를 이뤄갈 일도 남아있긴 하다”고 했다.

위 실장은 거듭 “정부는 호르무즈 자유 통항은 우리 경제와 안보에 있어서도 중요한 이해관계가 있는 사안인 만큼 적극 참여하고 기여해야 한다는 판단 아래 우리가 할 수 있는 옵션을 검토하는 상황”이라고 설명했다.

또한 이날 경기 파주 전방 지역에서 연합훈련을 하던 미군 무인기를 북한 비행기로 오인한 것과 관련해 한미 간 소통 부족 아니냐는 질문에 “이미 (무인기 운용) 계획에 대해 우리 측이 인지하고 있었던 것으로 안다”라고 반박했다.

위 실장은 군의 기강해이 문제가 제기되는 것을 두고서도 “실무선에서 보고가 안 됐다는 보도는 사실 같지 않고, 또 어디까지 보고가 되는 게 적절한지 한번 따져봐야 한다”며 “소통이나 기강의 문제라고 생각되지 않는다. 특별히 문제가 있었던 것 같지 않다”고 선을 그었다.

이어 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 최근 러시아가 북한 미사일을 사용했다는 취지로 주장을 한 것과 관련해 위 실장은 “러시아와 북한의 군사 협력은 우리의 주요 관심사”라고 지적했다.

그는 “이런 군사협력은 유엔 안전보장이사회(안보리)의 관련 결의에 저촉이 되는 것”이라며 “더군다나 우리의 안보에 직결되는 사안인 만큼 우려를 갖고 바라보고 있다. 안보리 결의에 위배되는 협력이 중단돼야 한다는 입장”이라고 밝혔다.

그러면서 위 실장은 “면밀히 주시하면서 더 악화하는 방향으로 가지 않도록, 가급적 (불법적인 군사 협력이) 줄어들고 소멸하는 방향으로 가도록 노력하면서 필요한 대처를 하고자 한다”고 했다.