연립·다세대 원룸 평균 월세 64만원 올 들어 최대 하락, 강북 39만원 ‘최저’ 아파트 초고액 월세 1년새 47% 급증 월 200만원 이상 비중도 21% 달해

[헤럴드경제=서정은 기자] ‘전세의 월세화’가 빨라지는 가운데 서울 월세 시장에서도 양극화가 심화되고 있다. 서울 연립·다세대 원룸의 평균 월세 가격은 하락세를 보였지만, 월 1000만원 이상 초고액 월세는 날이 갈수록 늘어나는 모습이다.

1일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가를 바탕으로 지난 6월 서울 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하) 계약을 분석한 결과, 평균 월세는 64만원으로 집계됐다. 지난 5월보다 평균 월세는 6만원(8.2%)가 하락, 월별 기준으로 올 들어 가장 큰 하락세를 보였다.

평균 월세는 강남구가 서울 평균의 158% 수준인 102만원으로 가장 높았다. 강남구 평균 월세는 한 달 사이 5.1%가 뛰어, 3월 이후 100만원선을 다시 넘었다. 강남구는 지난해 6월 이후 13개월 연속 서울 전체 자치구 중 평균 월세 1위를 차지했다.

강남구 다음으로 월세가 비싼 곳은 성동구로 86만원(134%)였다. 용산구 84만원(130%), 동대문구 75만원(116%), 서초구 74만원(116%) 순으로 뒤를 이었고, 강북구는 39만원으로 가장 월세가 쌌다.

이처럼 연립·다세대 원룸 월세가격은 하락한 반면, 아파트 시장에서는 초고액 월세가 급증하는 모습이다.

올해 상반기 서울 아파트 월세 계약(신규 기준) 중 월 1000만원 이상 초고액 월세는 올 들어 134건으로 1년 전(91건) 대비 47.3%가 뛰었다. 자치구별로 보면 용산구가 48건으로 가장 많았고 서초구 27건, 강남구 20건, 성동구 17건 순으로 나타났다.

용산구 한남동 ‘나인원한남’에서는 244㎡(2층) 매물이 지난 3월 보증금 3억원, 월세 4000만원에 거래됐다. 광진구 광장동 ‘포제스한강’ 213㎡(13층) 매물은 같은 달 보증금 5억원, 월세 2700만원에 계약됐다.

월 200만원 이상 월세도 7344건으로 전체의 21.2%를 차지했다. 지난해 같은 기간 6177건(17.9%)과 비교하면 전체 월세에서 차지하는 비중도 3.3%포인트(p) 올랐다.

아파트 시장에서는 입주 물량 감소, 임대 매물 부족 등으로 전세 수요가 월세로 추가로 이동하면서 고액 월세화 현상이 빨라진 것으로 풀이된다. 국토부 6월 주택통계에 따르면 올 상반기 아파트 시장에서 월세거래 비중은 52%로 1년 전 대비 8.1%p 뛴 것으로 나타났다.

월세 가격도 뛰고 있다. 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 월세는 159만2000원으로, 1년 전(2025년 6월, 142만2000원)보다 17만원(12.0%) 올랐다. ▷1월 150만4000원 ▷ 2월 151만5000원 ▷3월 152만8000원 ▷4월 154만5000원 ▷5월 156만6000원 등 지속적인 상승세다.

김인만 김인만부동산경제연구소장은 “정부가 전세를 줄이려는 가운데 입주물량 부족 등이 겹치면서 월세가 오르지 않는 것이 오히려 이상한 상황”이라며 “모건스탠리와 같은 대형 외국계 자본이 국내 임대차 시장 진출을 검토하는 것도 한국 월세 시장의 높은 성장 가능성을 예상하기 때문”이라고 말했다.