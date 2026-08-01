이재명 대통령, SNS서 포스코 리튬사업 직접 언급 2분기 첫 흑자 성공 2033년 연산 17.3만톤 목표 2028년까지 리튬에 2.4조 투자

[헤럴드경제=정경수 기자] 이재명 대통령이 아르헨티나 순방을 앞두고 포스코홀딩스의 현지 리튬 사업을 ‘황금소금(Sal de Oro)’이라고 직접 언급하면서 핵심 광물 확보를 위한 포스코의 투자 전략이 다시 주목받고 있다.

이 대통령은 지난달 31일 사회관계망서비스(SNS) X(옛 트위터)에 “우리 기업이 아르헨티나에서 추진하고 있는 리튬 개발사업의 이름이 ‘황금소금(Sal de Oro)’이라고 들었다”며 “이번 회담을 통해 양국의 협력 역시 황금과 같이 값지고 빛나는 결실을 맺을 수 있길 기대한다”고 밝혔다.

현직 대통령이 특정 기업의 해외 자원개발 프로젝트를 직접 언급한 것은 이례적이다. 리튬을 비롯한 핵심광물 확보가 경제안보 의제로 떠오른 가운데, 전날 열린 한·아르헨티나 정상회담에서도 자원 협력이 주요 의제로 다뤄졌다.

포스코홀딩스는 최근 기업가치 제고(밸류업) 계획을 통해 확보한 투자 재원을 리튬 사업에 집중 투입하겠다고 밝힌 데 이어 아르헨티나에서는 연산 10만톤 생산체제 구축에도 속도를 내고 있다.

아르헨티나는 칠레·볼리비아와 함께 세계 최대 리튬 매장지인 ‘리튬 트라이앵글’을 형성하고 있다. 세계 4위 리튬 매장량을 보유한 핵심 국가로, 글로벌 완성차와 배터리 업체들의 투자 경쟁이 이어지고 있다.

포스코홀딩스는 2018년 아르헨티나 북서부 옴브레 무에르토 염호 광권을 인수하며 리튬 사업에 본격 진출했다. 이어 올해 옴브레 무에르토 노스 광권까지 추가 확보하면서 현재 아르헨티나에서 총 1500만톤 규모의 염수 리튬 자원을 확보하고 있다.

사업도 본궤도에 오르고 있다. 포스코홀딩스는 2024년 연산 2만5000톤 규모의 염수리튬 1단계 공장을 준공했다. 가동률 상승과 판매 확대에 힘입어 올해 3월 월간 기준 첫 흑자를 달성했고, 2분기에는 분기 기준으로도 처음 흑자를 기록하며 수익성을 입증했다.

추가 투자도 이어진다. 포스코홀딩스는 현재 연산 2만5000톤 규모의 2단계 공장 준공을 앞두고 있다. 올해 아르헨티나 염수리튬 사업의 영업흑자 전환을 계기로 3·4단계 투자도 앞당길 계획이다.

이에 따라 2033년까지 염수리튬 10만톤과 광석리튬 7만3000톤을 합쳐 연간 17만3000톤 생산체제를 구축하고, 글로벌 톱5 리튬 기업으로 도약한다는 목표를 세웠다. 일종의 염수리튬과 광석리튬을 함께 키우는 ‘투트랙’ 전략이다. 특정 원료에 대한 의존도를 낮추고 원재료 가격 변동에도 안정적으로 대응하기 위해서다.

아울러 미국에서는 저품위 염수까지 활용할 수 있는 직접리튬추출(DLE) 기술 실증에도 나선다. 2027년 데모플랜트 착공, 2028년 상용 검증을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 추가 리튬 자원 확보와 생산원가 절감을 추진할 계획이다.

이 같은 리튬 사업 확대는 그룹 투자 전략의 핵심축이기도 하다. 포스코홀딩스는 지난달 30일 발표한 ‘2026년 기업가치 제고 계획’에서 2026~2028년 총 29조1000억원을 투자하고, 이 가운데 전략자원 분야에 4조1000억원, 리튬(광석·염수) 사업에만 2조4000억원을 투입하겠다고 밝혔다.

같은 날 열린 2분기 실적 컨퍼런스콜에서는 상장 자회사 지분 매각 등을 통해 확보할 약 3조5000억원의 재원 가운데 90%를 리튬을 비롯한 신성장 사업에 재투자할 계획이라고 설명했다.

장인화 포스코그룹 회장은 지난달 인베스터 데이에서 “공급망 불안정과 저탄소 전환 가속화로 대외 불확실성이 심화되고 있는 지금이야말로 사업 포트폴리오의 과감한 혁신을 통해 새로운 성장 기회를 창출해야 할 때”라며 “철강, 소재에 이어 자원으로 업(業)의 영역을 확장해 국가 산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다”고 밝혔다.

사업 여건도 개선될 전망이다. 포스코홀딩스는 한국 기업 최초로 아르헨티나 정부의 대규모 투자유치 제도(RIGI) 승인도 앞두고 있다. RIGI는 에너지·광업 등 전략산업 투자 기업에 법인세 인하와 관세 면제, 수출대금 외화 보유 허용 등 각종 세제·규제 완화 혜택을 제공하는 제도다. 승인이 확정되면 현지 리튬 사업의 수익성이 한층 높아질 것으로 기대된다.

업계에서는 이번 정상외교가 포스코의 현지 사업에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보고 있다. 리튬 사업의 흑자 전환과 생산 확대, RIGI 승인 등 주요 사업이 동시에 추진되는 시점에 대통령이 ‘황금소금’ 프로젝트를 직접 언급하면서, 아르헨티나 리튬 사업이 기업 투자 차원을 넘어 우리나라 핵심광물 공급망 전략을 상징하는 프로젝트로 부각되고 있다는 평가다.

강민아 대신증권 연구원은 “포스코홀딩스는 아르헨티나의 우량 염호 자산과 비중국 공급망 경쟁력을 동시에 갖춘 드문 기업”이라며 “RIGI 승인과 글로벌 공급망 재편이 맞물리면 리튬 사업의 가치와 경쟁력이 더욱 부각될 것”이라고 말했다.