고용정보원, 지역산업·고용 여름호 제언 취업지원 넘어 정착·숙련 중심 생태계 구축 필요

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지방소멸과 청년 유출에 대응하기 위해서는 지역 일자리 정책의 목표를 단순한 취업 지원에서 벗어나 지역 노동시장 생태계를 구축하는 방향으로 전환해야 한다는 제언이 나왔다. 일자리 개수나 고용률 중심의 성과 평가를 넘어 주민의 정착과 지역 활력 회복을 중심에 둔 통합 정책이 필요하다는 주장이다.

31일 발간된 한국고용정보원 계간지 '지역산업과 고용' 여름호에서 김태환 한국고용정보원 연구위원은 지방소멸 시대에는 기존의 지역 일자리 정책만으로는 청년 유출과 산업기반 약화, 지역 활력 저하 등 복합적인 문제를 해결하기 어렵다고 진단했다.

김 연구위원은 지역 일자리 정책이 단기적인 취업 지원을 넘어 지역의 노동시장 자체를 지속 가능한 구조로 만드는 데 초점을 맞춰야 한다고 강조했다. 정책 성과 역시 취업자 수나 고용률 같은 양적 지표보다 주민의 정착과 사회적 자본 형성 등 질적 성과를 함께 평가해야 한다고 설명했다.

그는 지역 일자리 정책의 핵심 과제로 ▷단기 일자리 창출 중심에서 지역 노동시장 생태계 구축으로 전환 ▷산업 중심 접근에서 직무 중심 숙련 생태계 강화 ▷개별 사업 평가에서 지역 단위 공동 성과관리 체계 구축 등을 제시했다.

황재희 전남대 교수는 인구감소 지역의 새로운 일자리 전략으로 '로컬 크리에이터'를 주목했다.

황 교수는 지역 고용정책이 단순히 일자리 수를 늘리는 데 그쳐서는 안 되며, 지역 내 가치사슬을 강화하는 방향으로 설계돼야 한다고 강조했다. 지역 특산물을 활용한 가공식품 개발이나 원도심 특화거리 조성, 유휴시설을 활용한 주민 참여형 문화 콘텐츠 등 지역 자원을 활용한 다양한 사업이 새로운 일자리 창출로 이어질 수 있다는 설명이다.

또 로컬 크리에이터 정책은 획일적인 지원보다 업종과 성장 단계별 맞춤형 지원이 필요하며, 청년 창업 지원을 넘어 주거·문화·생활서비스 등 정주 정책과 연계해 추진해야 효과를 높일 수 있다고 제언했다.

류장수 부경대 교수는 지방 청년의 수도권 유출이 지역소멸과 국가균형발전을 위협하는 핵심 요인이라고 진단했다.

류 교수는 대학 진학 과정에서 발생하는 청년 유출을 줄이기 위해 지역인재 정책을 다양한 전공 분야로 확대하고 장학금과 교육 지원을 강화해야 한다고 제안했다. 아울러 공공기관 지역인재 채용과 지방투자촉진보조금, 기회발전특구 등 기존 지역 정책을 연계해 지역대학 졸업생의 취업과 정착을 지원하고, 이를 뒷받침할 재정 지원과 제도적 기반도 지속적으로 확대해야 한다고 강조했다.