[헤럴드경제=손미정 기자] 가수 겸 배우 권유리가 오랫동안 함께했던 SM을 떠난다.

SM엔터테인먼트는 31일 “권유리와 심도 있는 논의 끝에, 오는 8월 31일자로 지난 19년간의 동행을 마무리하기로 상호 합의했다”고 밝혔다.

이어 “소녀시대로 데뷔해 전 세계에 K-POP 열풍을 선도하고, 시대를 대표하는 그룹으로 성장함은 물론 배우로서 빛나기까지, 그 모든 여정에 SM엔터테인먼트가 함께할 수 있어 소중한 시간이었다”면서 “음악, 연기, 예능, MC 등 다양한 분야를 넘나들며 ‘올라운더 아티스트’로 눈부신 활약을 펼쳐준 권유리에게 깊은 고마움을 전한다”고 전했다.

그러면서 SM은 권유리가 향후 소녀시대로서의 활동은 변함없이 이어나갈 예정이라는 점을 분명히 하며 “새로운 여정을 걸어갈 권유리의 앞날을 응원하겠다”고 덧붙였다.

2007년 소녀시대로 데뷔한 권유리는 오랜시간 SM과 함께하며 그룹 활동과 연기 활동을 이어왔다. 올해 초에는 심리 스릴러 2인극 ‘THE WASP’에 출연해 성공적인 연기변신을 이뤘다는 평가를 받기도 했다.