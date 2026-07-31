“단순 보조 업무 넘어 맞춤형 일자리 확대”

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡은 장애인 직원을 대상으로 AI(인공지능) 데이터 품질 검증 직무를 신설해 운영하고 있다고 31일 밝혔다.

쿠팡은 지난해 6월 장애인 직원을 대상으로 AI 데이터 품질 검증 직무를 처음 도입했다. 최초 1명으로 시작한 이 조직은 현재 10명 규모로 확대됐다.

해당 직원들은 쿠팡이 가품 탐지에 활용하는 외부 AI 모델의 성능 평가를 위한 ‘정답 데이터셋’을 구축·검수하는 업무를 담당한다.

AI가 도출한 결과를 정답 데이터와 비교·분석해 정확도와 재현율 등 성능 지표를 평가하고 데이터 품질을 개선하는 역할이다.

쿠팡은 이를 통해 AI 기반 가품 탐지 기능의 신뢰성과 완성도를 높이고, 장애인 직원들의 높은 업무 몰입도와 수행 역량을 입증했다고 설명했다.

이번 AI 직무 개발은 장애인 직원 지원 조직인 포용경영팀이 주도했다. 포용경영팀은 AI 담당 조직과 협업해 기존 업무 일부를 장애인 맞춤형 직무로 재설계했으며, 한국장애인고용공단과 협력해 채용을 진행했다.

현재 쿠팡에는 국내 법정 장애 유형 15개 가운데 14개 유형의 장애인 직원이 근무하고 있으며, 연령도 10대부터 70대까지 다양하다. 쿠팡의 지난해 말 장애인 고용률은 3.64%로, 민간기업 법정 의무고용률(3.1%)을 웃돌았다.

쿠팡 관계자는 “장애인 임직원들이 단순 보조 인력이 아닌 AI 기술 고도화와 서비스 품질 향상을 이끌어가는 핵심 주역으로 성장할 수 있도록 맞춤형 일자리를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.