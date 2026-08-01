중랑구, 17일까지 운영…에어풀 등 편의시설 19개 8~9일 면목역 광장에서는 ‘썸머 워터 페스타’ 개최

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울 중랑구는 여름방학을 맞아 어린이를 위한 다양한 물놀이 프로그램을 마련했다고 1일 밝혔다.

용마폭포공원 다목적광장에서는 ‘2026 중랑 어린이 물놀이 한마당’을 17일까지 운영한다. 물놀이장은 에어풀·워터슬라이드를 포함, 19개의 물놀이·편의시설을 갖췄다. 안전요원, 간호사, 현장감독 등 운영인력 14명을 배치하고 정기적으로 수질과 시설 상태를 점검한다.

운영 시간은 오전 10시~오후 5시로, 오후 1~2시에는 시설 점검과 안전관리를 위한 정비 시간을 둔다. 이용 대상은 유아와 초등학생으로, 유아는 보호자를 동반해야 입장할 수 있다.

면목역 광장에서는 8∼9일 유아와 초등학생을 대상으로 ‘썸머 워터 페스타’를 연다. 1부(오전 11시∼오후 1시30분)와 2부(오후 2시30분∼5시)로 나눠 운영한다. 워터슬라이드 등 다양한 체험 프로그램과 부대행사가 마련된다.

아울러 중랑구는 ‘서울중랑워터파크’와 ‘신내·봉수대공원 물놀이장’을 16일까지, ‘중랑캠핑숲 어린이 물놀이터’와 ‘우리동네 바닥분수’를 각각 30일과 31일까지 운영한다.

류경기 중랑구청장은 “아이들과 가족이 가까운 곳에서 안전하고 즐겁게 여름을 보낼 수 있도록 다양한 물놀이 프로그램을 준비했다”고 말했다.

아울러 중랑구는 폭염 대응에도 만전을 기하고 있다. 중화역 2번 출구 앞에는 에어돔 형태의 ‘중랑형 야외 무더위쉼터’를 다음달 30일까지, 공원과 중랑천변 등 9곳에는 야외 생수 냉장고 ‘중랑옹달샘’을 28일까지 각각 운영한다.