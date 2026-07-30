ㄹ[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 류삼영)는 ‘동작구장애인가족지원센터’를 노량진으로 확장 이전한다고 30일 밝혔다.

지난 2019년 10월 신대방동에서 개관한 ‘동작구장애인가족지원센터’는 그동안 장애인 가족 전문 상담, 긴급돌봄, 부모 교육 및 자조 모임 지원 등 장애인 가족의 삶의 질 향상을 위한 다양한 사업을 추진해 왔다. 다만 이용자들의 접근성이 떨어지고, 공간이 협소하다는 지적이 있었다. 건물 5층의 한 사무실을 임차해 써, 임차료로 매년 고정비도 지출됐다. 이에 구는 센터를 노량진역세권 청년안심주택 내 기부채납 공간으로 이전 조성할 방침이다.

구는 이번 이전을 통해 시설 면적을 기존 기존 125㎡(38평)에서 188㎡(57평)로 크게 늘어난다. 약 50% 늘어난다. 임차료 등 연간 약 3744만원의 예산도 절감될 것으로 기대된다.

확장된 공간에는 기존 교육실과 상담실, 사무실 외에 교육실 1개소와 심리 안정실 1개소가 신규 조성된다.

구는 추가 조성하는 공간을 활용해 AI 디지털 교육 등 시의성 있는 특화 프로그램을 신설하고 보호자 휴식 지원과 긴급 돌봄 서비스를 확대 추진할 계획이다.

새롭게 단장한 ‘동작구장애인가족지원센터’는 오는 8월 말 개소식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갈 예정이다.

류삼영 동작구청장은 “이번 장애인가족센터 이전은 단순한 위치 이동을 넘어, 실질적인 이용 편의를 높이고 예산 절감까지 이뤄낸 성과”라며, “새롭게 마련된 넓고 쾌적한 공간에서 장애인 가족 모두가 일상 속 따뜻한 변화를 체감할 수 있도록 개소 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.