하이원 컨벤션타워 7층에 공식 개장 강원랜드, 체류형 리조트 경쟁력 강화 유아풀부터 스파까지 갖춘 휴양 시설

[헤럴드경제=김명상 기자] 강원랜드가 운영하는 하이원리조트는 그랜드호텔 컨벤션타워 7층에 인피니티풀 ‘블루스카이’를 조성하고 31일부터 운영을 시작한다. 해발 800m 고원 지대의 청정 자연을 배경으로 조성한 인피니티풀을 통해 사계절 체류형 복합리조트로서의 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

이날 개장식에는 강원랜드 남한규 대표이사직무대행과 강원랜드 안광복 상임감사위원을 비롯한 임직원들이 참석했다.

‘블루스카이’는 해발 800m 고원에 위치해 백두대간 자연경관과 개방감을 선사한다. 인피니티풀, 유아풀, 스파 시설을 갖춰 가족 단위 고객부터 연인, 친구까지 이용할 수 있다.

인피니티풀은 오전 8시부터 오후 10시까지 4부제로 운영하며, 투숙객 할인 등 상세 이용 안내는 하이원리조트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

남 직무대행은 “블루스카이는 하이원리조트의 청정 자연환경과 해발 800m 고원이라는 차별화된 강점을 가장 잘 담아낸 새로운 랜드마크”라며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 확충해 글로벌 경쟁력을 갖춘 복합리조트로 도약해 나가겠다”고 전했다.