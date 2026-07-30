[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 여수광양항만공사(YGPA)가 30일 광양항에서 ‘항만자동화 테스트베드 구축사업’ 착공식을 개최했다.

착공식에는 황종우 해양수산부 장관, 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장, 박성현 광양시장을 비롯해 항만 기술 산업계와 항만·물류 관계자 등 150여 명이 참석했다.

이 사업은 오는 2029년까지 총 7724억 원을 투입해 국산 하역 장비와 컨테이너 이송 장비, 항만 운영시스템 등으로 이루어진 완전 자동화 컨테이너 항만을 조성하는 사업이다.

이를 통해 국내 항만의 안정적인 자동화항만 도입 여건을 조성하고, 장비와 시스템 등 관련 국내 항만기술시장을 창출해 산업계의 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다.

위치는 광양항 3-2단계 컨테이너부두로 4선석 규모이며 연간 136만TEU 하역능력 창출이 목표이다.

앞서 해양수산부는 지난 23일 발표한 ‘피지컬 AI 항만 전략’을 통해 광양항 테스트베드를 피지컬 AI 기술의 선제적인 도입과 실증 거점으로 조성한다는 계획을 밝힌 바 있다.

최관호 여수광양항만공사 사장은 “광양항 항만자동화 테스트베드는 단순한 하역 장비 자동화를 넘어 피지컬 AI 기술의 선제적 도입과 실증 집적화를 통해 광양항의 경쟁력을 한층 높일 것”이라고 강조했다.