내달 인적 분할 앞두고 경영진 인사 단행 김동관, 부회장 오른지 4년만…그룹 리더십 강화 차남 김동원 부회장 승진…부회장단 5명으로 늘어 삼남 김동선 사장 올라…첨단 산업 성과 인정 한화에어로 등 5개 계열사 대표 인선도

[헤럴드경제=고은결·한영대 기자] 한화그룹이 오너가 3형제 중 장남 김동관 부회장을 수석부회장으로 승진시키고, 차남 김동원 한화생명 사장과 삼남 김동선 부사장을 각각 부회장과 사장으로 올렸다. 한화는 내달 1일 인적분할 일정을 앞둔 가운데 이번 인사를 통해 그룹 내 세대교체와 책임경영 강화에 속도를 내는 것으로 보인다.

한화그룹은 이런 내용이 담긴 주요 경영진 승진 및 일부 계열사 대표이사 내정 인사를 8월 1일자로 시행한다고 30일 발표했다. 이번 인사로 김동관 부회장이 수석부회장으로, 김동원 한화생명 사장이 부회장으로, 김동선 한화비전 부사장이 사장으로 각각 승진한다.

김동관 수석부회장은 지난 2022년 8월 부회장으로 승진한지 약 4년 만에 수석부회장 직함을 달게 됐다. 김 수석부회장은 방산·해양·우주항공·에너지 사업을 이끌며 글로벌 시장에서 비약적인 성장을 주도하고, 전략적 대형 프로젝트를 성공적으로 완수했다.

김동원 부회장은 금융 부문의 디지털 혁신 및 글로벌 사업 확장을 선도하며 미래 성장 기반을 공고히 다졌다. 김 부회장 승진에 따라 한화그룹 내에서는 김동관 수석부회장, 김동원 부회장, 김창범 부회장(고문), 여승주 부회장(한화 경영지원실장), 권혁웅 부회장(한화생명 대표) 등 총 5명의 부회장단으로 재편됐다.

김동선 사장은 유통·레저·식음료 부문 확장과 함께 반도체 장비 시장 진출 등 첨단 산업 분야에서 성과를 냈다. 한화그룹은 이번 주요 경영진 승진을 계기로 각 분야의 사업 역량을 획기적으로 끌어올리고, 사업 영역 확장 등 미래 성장 동력 확보에 드라이브를 걸 계획이다.

앞서 한화는 지난 15일 ㈜한화 인적분할 안건을 주주총회에서 의결하며 방산·조선·에너지 중심의 존속법인과 기계·로봇·반도체 장비·유통 중심의 신설법인으로 사업을 재편했다. 이어 8월 1일을 기점으로 한화와 한화머시너리앤서비스홀딩스(가칭)가 인적 분할될 예정이다.

한화그룹은 또 5개 계열사 신임 대표이사 내정자를 발표했다. 각 사의 경영 안정화 및 중장기 성장을 위한 전략과제 수행에 최적화된 인재를 발탁했다.

이부환 한화에어로스페이스 사업부문 대표이사 내정자는 한화에어로스페이스 유럽법인장, PGM사업부장을 지낸 지상무기체계 R&D 및 해외사업 전문가다. 해외 방산 거점 구축을 주도하는 역할을 하게 된다. 양기원 한화시스템 대표이사 내정자는 ㈜한화 글로벌부문 대표와 한화임팩트 사업부문 대표를 지낸 신규 사업모델 전문가다. 우주·방산 분야 글로벌 사업 확장의 적임자로 평가받는다.

강정훈 한화임팩트 사업부문 대표이사 내정자는 현 한화토탈에너지스 대산공장장으로서 석유화학 분야의 현장 경험을 바탕으로 원가혁신 및 수익구조 개선을 이끌어낼 것으로 기대된다. 임동준 한화자산운용 대표이사 내정자는 한화자산운용 미주법인장과 전략사업유닛장을 거쳤다. 유가증권 운용 경쟁력 강화 및 대체투자 확대로 글로벌 사업 성장을 주도하게 된다. 김기철 한화세미텍 대표이사 내정자는 현 한화비전 대표로서 해외 중심 사업 재편을 성공적으로 이끌었고, 한화세미텍 대표이사를 겸직하며 반도체 장비 사업 확대 및 시장 선점을 추진할 것이다.

이번에 내정된 대표이사들은 각사의 주주총회와 이사회 등을 거쳐 대표이사로 선임될 예정이다.