[헤럴드경제=차민주 기자] 넷마블이 ‘도쿄게임쇼 2026’를 기점으로 일본 시장을 본격 공략한다. 일본에서 인기를 얻은 원작 지식재산권(IP)부터 서브컬처 이용자층을 겨냥한 자체 IP까지 일본 이용자의 취향을 고려한 신작 3종을 선보인다.

30일 넷마블은 오는 9월 개최되는 도쿄게임쇼에서 신작 3종을 공개할 예정이라고 밝혔다. 구체적인 작품은 ▷태그 교체 전투 역할수행게임(RPG) ‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’ ▷로그라이트 액션 RPG ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’ ▷연애 교감 서브컬처 수집형 RPG ‘펄 인 블루’다. 원작 인지도와 액션성, 캐릭터 교감 등 각기 다른 강점을 지닌 작품을 기반으로 일본 이용자층을 공략한다는 전략이다.

‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’은 동명의 웹소설 IP에 기반한 태그 교체 전투 RPG다. 해당 웹소설은 누적 조회수 10억뷰를 기록하고, 코믹스 누적 발행 부수 1700만부를 돌파했다.

‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’의 특징은 조작을 한 손으로 간편하게 즐길 수 있단 점이다. 아울러 적의 약점을 공략하는 전략적인 전투를 경험할 수 있다. 이에 따라 이용자는 전투 상황에 맞춰 캐릭터를 교체하고, 덱을 구성하며 원작 속 여러 전투를 즐길 수 있다.

넷마블은 원작의 세계관과 캐릭터, 주요 장면을 게임에 구현하는 데 집중했다고 설명했다. 이번 도쿄게임쇼에서 시연 버전을 제공, 태그 교체 전투 시스템과 원작의 매력을 체험할 수 있단 설명이다. 게임을 소개하는 다양한 무대 프로그램도 진행한다.

넷마블은 ‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’ 출시를 기점으로 일본 시장을 본격 공략하겠단 방침이다. 일본에서 팬층을 확보한 원작에 기반했단 점에서 인지도를 확보할 수 있을 것이란 기대다.

‘나 혼자만 레벨업: 카르마’는 넷마블이 모바일과 PC 플랫폼으로 개발 중인 로그라이트 액션 RPG다. 글로벌 시장에서 인기를 얻은 ‘나 혼자만 레벨업’ 애니메이션에 기반해, 원작에서 다뤄지지 않았던 27년간의 군주 전쟁을 새 이야기로 풀어낸다.

넷마블은 해당 게임의 특징으로 조작의 손맛을 살린 액션과 무기·축복 조합에 따라 달라지는 다양한 전투 스타일을 꼽았다. 이용자는 반복 플레이를 통해 새 무기와 능력을 조합하고, 매번 다른 방식으로 전투를 공략할 수 있다.

넷마블은 도쿄게임쇼 현장에서 차원의 틈을 배경으로 펼쳐지는 전투와 로그라이트 장르 특유의 성장·조합 재미를 체험할 수 있는 시연 버전을 공개한단 방침이다.

넷마블은 ‘나 혼자만 레벨업’ 또한 일본에서 팬층을 넓힌 IP인 만큼, 독자적인 전투 시스템과 신규 서사를 더해 일본 액션 RPG 이용자의 이목을 집중시키겠단 계획이다.

더불어 넷마블의 자체 IP 신작 ‘펄 인 블루’도 이번 도쿄게임쇼에서 처음으로 공개된다. 이는 캐릭터와의 교감을 중심으로 한 연애 교감 서브컬처 수집형 RPG다.

‘펄 인 블루’는 단순히 캐릭터를 수집하고 전투에 활용하는 데 그치지 않고, 캐릭터와의 관계와 감정 변화를 주요 콘텐츠로 내세운 것이 특징이다. 이용자는 다양한 캐릭터와 교류하며 각 인물의 개성과 이야기를 파악할 수 있다.

넷마블은 이번 도쿄게임즈에서 게임 시연뿐만 아니라 관람객이 게임의 분위기와 캐릭터 매력을 경험할 수 있는 전시 공간도 구성한단 방침이다.

넷마블 관계자는 “각 작품의 장르와 IP 특성에 맞춰 시연, 무대 행사, 체험형 부스 등 차별화된 프로그램을 운영할 예정이다”라며 “단순히 신작을 전시하는 데 그치지 않고, 이용자가 직접 게임의 핵심 재미를 경험하도록 해 현지 팬덤을 조기에 확보하고자 한다”고 말했다.