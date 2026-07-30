뉴코아 천호점 등 11곳서 운영 기존 매장보다 최대 5000원 저렴

이랜드이츠가 운영하는 뷔페 브랜드 애슐리퀸즈가 일부 지역에서 가격을 낮추고, 맥주를 무제한으로 제공하는 매장을 선보였다.

업계에 따르면 애슐리퀸즈는 지난 27일부터 전국 11곳 매장에서 평일 디너와 주말 한정으로 ‘시그니처 폭립’과 ‘무제한 생맥주’ 메뉴를 기본으로 운영하는 ‘그릴 앤 비어’ 뷔페를 운영 중이다.

‘그릴 앤 비어’ 뷔페를 운영 중인 매장은 시화성담스퀘어점, 뉴코아 천호점, 뉴코아 동수원점, NC순천점, NC경산점, 뉴코아 평택점, 동아구미점, 2001분당점, NC전주점, NC해운대점, 뉴코아 광명점 등 11곳이다.

해당 뷔페에선 4900원을 추가해야 즐길 수 있는 무제한 생맥주 코너(사진)를 평일 저녁과 주말·공휴일에 운영한다. 가격은 성인 기준 2만2900원이다. 다른 지역의 일반 매장(평일 디너 2만5900원·주말 2만7900원)보다 3000~5000원 저렴하다. 기존 매장 대비 가격 경쟁력을 갖추면서 무제한 맥주에 초점을 맞췄다. 가족 모임 등 수요를 잡기 위한 전략으로 풀이된다.

이랜드이츠 관계자는 “생활권과 밀접한 각 매장 특성에 맞춰 기존 올데이 1만9900원 모델(올데이199)의 운영 방식을 조정한 것”이라며 “운영 기간은 현재 별도로 정해두지 않았으며, 향후 매장 상황에 따라 조정될 수 있다”고 설명했다.

시화성담스퀘어점을 제외한 10곳은 기존 가격을 평일과 주말, 저녁 등에 상관없이 모두 1만9900원으로 통일한 ‘올데이199’ 매장이었다. 지난해 애슐리퀸즈가 생활권과 밀접한 일부 상권의 특성에 맞춰 도입한 모델이었다.

기존 올데이199는 폭립이 제공되지 않았다. 생맥주도 4900원을 내야 이용할 수 있었다. 이번 개편으로 폭립과 생맥주 무제한 구성을 추가했다. 다만 기존 ‘올데이199’ 매장 가격(1만9900원)보다 3000원 인상됐다. 정대한 기자