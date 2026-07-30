8월 7일까지 채용 사이트서 접수 정규직 전환형 신입인턴 채용

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 신입인턴 정비사(계약직) 채용을 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 채용의 지원 접수는 오는 8월 7일 오후 2시까지 티웨이항공 공식 채용 사이트를 통해 진행되며, 최종 합격자의 근무 지역은 서울 및 그 외 지역이다.

모집 공통사항으로는 기졸업자 및 2027년 2월 졸업 예정자로, 졸업 예정자의 경우 2026년 10월 중 입사 및 근무에 지장이 없어야 하고 2차 면접 전형 시 졸업 예정 증명서 제출이 필요하다.

응시 자격으로는 영어 TOEIC 650점 이상 또는 TOEIC 스피킹, OPIc IM3 이상의 공인 어학성적을 보유하고 해외여행 결격 사유가 없어야 한다. 우대사항으로는 기종 자격 소지자(B737NG, B737-8, A330), 자동차 운전면허 자격 소지자, 항공기정비 부사관 경력자 및 외국어 활용 능력 우수자의 경우 우대한다.

이번 채용 전형은 ▷서류전형 및 역량검사 ▷1차 면접 ▷2차 면접 ▷채용검진 순으로 진행된다. 역량검사 대상자는 8월 10일에 발표된다. 이후 구체적인 면접 일정은 전형 단계별 합격자 발표 시 개별 안내될 예정이다.

최종 합격자는 2026년 10월 중 순차적으로 입사해 근무하게 되며, 인턴사원으로 1년 근무 후 심사를 거쳐 정규직으로 전환된다.

티웨이항공은 이번 채용과 더불어 현재 ▷정비사(경력) ▷정비사(부품수리/경력) ▷정비 전문강사(경력)에 대해 상시채용을 진행 중이다.

현재 국내선 5개, 국제선 58개 노선을 운항하고 있는 티웨이항공은 하반기 A330-900NEO 중대형기와 B737-8 등 지속적인 항공기 도입을 통한 노선 확장으로 국내 LCC 중 가장 많은 노선과 항공기를 보유한 항공사의 자리를 이어갈 예정이다.

티웨이항공 관계자는 “새로운 도약을 함께 이끌어갈 열정적인 인재들의 관심과 지원을 부탁드린다”며 “우수한 인재들이 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

한편, 티웨이항공은 국제구호개발 비정부기구(NGO) 희망친구 기아대책과 함께 객실 승무원 체험 프로그램 ‘크루클래스’를 운영하는 등 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.