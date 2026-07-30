갈등조정으로 두 개 재건축 단지 사업기간 단축

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 용산구(구청장 김경대)는 재개발·재건축 등 정비사업 과정에서 발생하는 갈등을 예방하고 사업 지연을 최소화하기 위해 서울 자치구 최초로 ‘갈등관리조정관’을 위촉하고 본격 운영에 들어간다고 30일 밝혔다.

갈등관리조정관은 정비사업 추진 과정에서 분쟁이 발생하거나 갈등이 예상될 경우 사업부서의 요청에 따라 현장조사와 이해관계자 면담을 실시하고 전문적인 조정·중재를 지원한다. 사업 초기부터 갈등 요인을 진단하고 해결방안을 제시해 분쟁을 예방하고 사업 지연을 최소화하는 역할도 맡는다.

주요 역할은 ▷정비사업 지연 요인 사전 점검 ▷이해관계자 간 소통 및 협의 지원 ▷갈등 조정 및 분쟁 해결 ▷사업별 맞춤형 자문·전문 상담 등이다.

갈등관리조정관은 민선 9기 구청장 제1호 결재로 신설된 용산개발신속추진단과 연계하여 운영된다. 신속추진단은 정비·개발사업의 인허가 검토를 넘어 공정관리와 사업 단계별 점검을 총괄하는 역할을 맡게 되는데 김 구청장이 이를 직접 챙기겠다는 의지를 나타낸 바 있다.

구는 사업부서와 조합, 전문가가 함께 참여하는 협업체계를 통해 현장의 의견을 공유하고 주요 현안을 체계적으로 관리함으로써 사업 추진의 실행력을 높여 나갈 방침이다.

용산구는 그동안 갈등관리와 공정관리를 강화하며 정비사업 기간을 단축하는 성과도 거뒀다. 청화아파트 재건축사업은 정비구역 지정·고시까지 표준 처리기간 730일보다 131일 앞당긴 599일 만에 행정절차를 완료했다. 반도아파트 재건축사업은 정비계획 신속통합기획 3차 자문까지 표준 처리기간인 490일보다 268일 단축한 222일 만에 절차를 진행했다.

김경대 용산구청장은 “갈등관리조정관과 신속추진단을 중심으로 갈등 예방부터 공정관리까지 체계적으로 지원해 지역 내 정비사업이 차질 없이 추진될 수 있게 하겠다”고 말했다.