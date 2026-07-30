마을협동조합이 사업 전 과정 주도…1MW 발전으로 공동기금 마련 발전수익으로 복지사업 추진…정부, 전국 확산 모델 육성

[헤럴드경제=김선국 기자] 농지를 훼손하지 않고 농사와 태양광 발전을 함께하는 주민참여형 영농형태양광 사업이 경기도 안성에서 본격 시작됐다. 마을협동조합이 사업 전 과정을 직접 운영하는 방식으로, 발전수익을 주민 복지와 마을 활성화에 활용하는 첫 사례다.

농림축산식품부는 30일 경기도 안성시 현매리 송죽마을에서 수도권 영농형태양광 시범조성 사업 착공식과 현장간담회를 열었다고 밝혔다.

영농형태양광은 농지 위 공간에 태양광 설비를 설치해 농작물을 재배하면서 전기를 생산하는 방식이다. 이번 사업은 부지 임차부터 인허가, 시공사 선정, 준공 후 운영과 수익금 활용까지 모든 과정을 마을협동조합이 주도한다는 점이 특징이다.

농업 생산을 유지하면서 발전수익을 주민에게 돌려 농가 소득을 늘리고 농촌 공동체를 활성화하는 주민참여형 햇빛소득마을 모델로 추진된다.

농식품부는 사업 초기부터 지방자치단체와 한국농어촌공사, 한국에너지공단, 민간 전문가 등이 참여하는 자문단을 운영하며 사업을 지원했다.

협동조합 설립 과정에서는 정관 마련을 지원했고, 부지 확보 단계에서는 농어촌공사의 비축농지 임차계약을 도왔다. 발전사업 허가와 개발행위 허가 등 각종 인허가 절차와 지자체 협의도 지원했다.

사업이 완료되면 송죽마을은 1메가와트(MW) 규모의 태양광 발전시설을 운영하게 된다. 발전수익은 주민 공동식사와 고령자 복지사업 등 마을 공동기금으로 활용될 예정이다.

농식품부는 안성 사업을 시작으로 화성 시범사업도 조속히 착공할 수 있도록 지원하고, 성과를 바탕으로 주민참여형 영농형태양광 모델을 전국으로 확대할 계획이다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 “안성 송죽마을 착공은 농지를 지키면서도 농가와 마을에 새로운 소득원을 만드는 영농형태양광 모델이 현실화되는 첫걸음”이라며 “시범사업 현장의 목소리를 지속적으로 반영해 제도적 지원을 강화하겠다”고 말했다.