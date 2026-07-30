기술 개발·상용화 위한 업무협약 체결 AI 기반 ‘웨어러블 로봇’ 상용화 가속

[헤럴드경제=서재근 기자] 롯데글로벌로지스는 로봇 전문기업 ‘에프알티로보틱스’와 함께 인공지능(AI) 기반 ‘웨어러블 로봇’ 공동 개발 및 상용화를 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

지난 29일 강남구 에프알티로보틱스 스토어에서 열린 업무협약식에는 육창용 롯데글로벌로지스 테크놀로지부문장, 장재호 에프알티로보틱스 대표 등 양사 관계자가 참석해 협약서에 서명했다.

양사는 지난 3월 정부 11개 부처가 공동 추진하는 ‘AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX스프린트)’ 가운데 산업통상부 과제에 선정된 바 있다. 양사는 이번 협약을 통해 피지컬 AI를 활용한 근력 증강 웨어러블 로봇 개발 및 물류 산업 최적화를 목표로 긴밀히 협력하며 정부과제를 수행하기로 뜻을 모았다.

양사는 이번 과제를 통해 물류 작업자의 근골격계 부담 감소와 작업 효율성 향상을 위한 차세대 웨어러블 로봇 기술을 공동 개발·실증하며, 실제 물류 현장에서 활용 가능한 AI 기반 로봇 솔루션의 상용화를 추진한다.

롯데글로벌로지스는 이번 과제에서 에프알티로보틱스가 개발한 웨어러블 로봇을 물류 현장에 도입해 다양한 작업 동작 데이터를 수집하고 이를 바탕으로 AI 제어 알고리즘을 고도화하여, 물류 작업 환경에 최적화된 고정밀 제어 기술을 확보할 계획이다.

양사는 이번 과제에 참여하는 각 기업, 대학, 정부기관들과도 함께 산·학·연 협력 체계를 구축하며 지속 가능한 사업화 기반을 마련할 계획이다.

육창용 롯데글로벌로지스 테크놀로지 부문장은 “물류 현장의 작업 환경 개선과 근로자 안전 확보는 매우 중요한 과제”라며 “피지컬 AI 기반 웨어러블 로봇 기술이 물류 산업의 새로운 혁신 모델이 될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.

한편, 롯데글로벌로지스는 앞서 지난 5월 물류 서비스 경쟁력 제고를 위해 베트남 동나이성 연짝공단에서 ‘동나이 콜드체인 센터’ 오픈 행사를 열고 센터를 정식 가동하는 등 글로벌 시장에서 영향력을 빠르게 넓혀가고 있다.