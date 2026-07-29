2016년부터 장애인 지원 앞장 사내 봉사활동 및 장애인 후원 경남은행, 지역 아동 초청 행사

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행은 사회공헌홍보부 소속 정한욱 계장이 꾸준한 장애인 지원 및 봉사활동 공로를 인정받아 ‘창원특례시장 표창’을 수상했다고 29일 밝혔다.

정 계장은 이날 전북 무주군 무주수련원에서 열린 ‘제34회 장애인 야영대회’ 시상식에서 지역 장애인단체인 한우리인성회의 추천을 통해 표창을 수상했다.

대학생 시절인 지난 2016년부터 10년간 지역 장애인 지원에 관심을 두고 나눔을 실천해 온 정 계장은 BNK경남은행 입행 후에도 사내 봉사단과 한우리인성회 후원회에 적극적으로 참여해왔다.

현재 그는 부서 내 사회공헌 핵심 실무자로서 ▷사회공헌 사업 추진 ▷자원봉사 활동 기획 ▷BNK경남은행갤러리 운영 등을 담당하며 사내외 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다는 평가를 받는다.

이명훈 BNK경남은행 사회공헌홍보부장은 “다양한 봉사활동에 적극 참여해 온 정 계장은 동료들에게 귀감이 되는 직원”이라며 “이를 계기로 더 많은 직원들이 자발적으로 나눔에 동참할 수 있도록 다양한 사회공헌 프로그램을 기획해 추진하겠다”고 말했다.

한편 BNK경남은행은 이달 ‘우리 경남 살리기 프로젝트 9호 업무 협약’을 체결하고 거창·고성 등 인구 소멸 고위험 지역의 어린이들을 야구 관람 행사에 초청하는 등 지역사회 상생을 위한 밀착형 사회공헌 활동을 폭넓게 이어가고 있다.