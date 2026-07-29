29일 공약 실천계획 보고회 개최 46개 사업 점검…9월 최종 확정

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 민선 9기 울산 남구(구청장 임현철)는 29일 ‘구청장 공약사업 실천계획 보고회’를 열고 구정 비전인 ‘다시 뛰는 남구, 다시 서는 민생경제’를 구체화하기 위한 공약 추진방향을 논의했다.

민선 9기 공약은 ▷3대 권역별 개발 프로젝트 ▷3대 성장 벨트 구축 ▷전 세대 맞춤형 4대 행복 케어 등 3대 분야에 10개 과제, 46개 사업으로 구성됐다.

태화강역세권과 삼산·달동 상업·문화권, 옥동·무거동 교육권 등 3대 권역별 균형개발과 관광·첨단산업·도시재생을 연계한 성장 기반 구축, 민생경제 119기동팀 운영, 스마트 건강복합센터 설치 등 구민 생활과 밀접한 사업들을 점검했다.

또 출산과 보육, 청년·여성·어르신 등 생애주기별 맞춤형 지원을 강화해 구민 누구나 일상에서 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 체계를 살피면서 ▷공약별 추진 목표 ▷연차별 실행계획 ▷재원 확보 방안 ▷관계기관 협의 사항 ▷예상되는 문제점 및 대응 방안 등을 점검했다.

울산 남구는 ▷임기 내 완료할 사업 ▷착수·기반을 마련할 사업 ▷중장기적으로 계속 추진할 사업을 구분하고, 사업별 단계 목표와 성과지표를 명확히 설정해 공약의 실행력을 높일 방침이다.

국·시비 확보와 법적·제도적 검토, 관계기관 협의가 필요한 사업은 추진 여건을 면밀히 분석해 실현 가능한 방안을 마련할 계획이다.

울산 남구는 공약 사업별 실천 계획을 보완해 8월 주민으로 구성된 공약이행평가단의 검토와 의견 수렴을 거쳐 오는 9월 실천계획을 최종 확정하고 구청 누리집을 통해 공개할 예정이다.

임현철 울산 남구청장은 “공약은 구민과 맺은 약속이자 민생경제를 다시 일으키고 남구의 미래를 바꾸기 위한 것”이라며 “구민이 실제 생활에서 체감할 수 있는 변화를 만들 수 있도록 잘 준비하자”고 말했다.