1호기 출고 이어 체계 개발 마무리… 양산·전력 본격화 김종출 사장 “첨단 전투기 개발 및 생산 능력 입증”

[헤럴드경제=고은결 기자] 대한민국이 독자 기술로 개발한 최초의 초음속 전투기 KF-21 ‘보라매’가 약 10년에 걸친 체계개발을 성공적으로 마무리했다.

한국항공우주산업(KAI)은 경남 사천 본사에서 방위사업청 주관으로 ‘KF-21 체계개발 종결 행사’를 개최했다고 29일 밝혔다.

행사에는 이용철 방위사업청장을 비롯해 국방부와 공군, KAI 및 협력업체, 국제 공동 개발국인 인도네시아 국방부 관계자 등 약 300명이 참석했다. 이들은 지난 10년간 추진된 체계개발 사업의 성공을 기념하고 산·연·관·군 관계자들의 노고를 격려했다. 또한 국제 공동 개발국인 인도네시아와의 협력 성과를 되새겼다.

이번 체계 개발 종결은 대한민국 공군의 주력 전투기 확보는 물론, 대한민국 항공우주산업 경쟁력과 방산업계의 위상을 높이는 계기로 평가된다.

KF-21은 지난 2015년 체계개발 착수 이후 기본설계와 상세설계, 시제기 제작, 지상 시험 및 비행시험을 성공적으로 수행하며 요구 성능과 안전성을 모두 충족했다. 특히 항공기 체계뿐 아니라 군수지원 체계(ILS)와 훈련 체계까지 포함한 통합 체계 개발을 완료해 전 주기 독자 역량을 확보했다.

지난 3월 양산 1호기 출고에 이어 이번 체계개발 종결로 KF-21 사업은 본격적인 양산 전력화 단계에 들어서게 됐다. 이를 통해 한국은 세계 여덟 번째 초음속 전투기 개발국이자 독자 양산 체제를 갖춘 국가로 자리매김했으며, 미래 안보 환경에 대응할 첨단 공중전력 확보 기반을 마련했다.

KAI는 KF-21 체계개발을 통해 확보한 기술력과 생산 역량을 바탕으로 성공적인 양산과 안정적인 공군 전력화를 추진하는 한편, 정부의 ‘방산 4대 강국’ 비전 실현에도 핵심적인 역할을 수행한다는 방침이다.

김종출 KAI 사장은 “KF-21 체계개발 성공은 대한민국이 독자 기술로 첨단 전투기 개발 역량을 세계에 입증한 역사적인 성과”라며 “KF-21을 기반으로 국산 개발 무장과의 체계 통합, 성능 개량 및 AI 연계 차세대 공중전투체계, 유·무인 복합체계(MUM-T) 등을 지속해 대한민국의 항공우주 강국 도약에 앞장서겠다”고 말했다