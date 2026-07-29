7월 30일~8월 2일 필란드 ‘이위베스퀼레’ 일대서 개최 현대차·토요타 등 주요 참가팀 우승 경쟁 치열

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘2026 월드 랠리 챔피언십(WRC)’의 10라운드 경기 ‘핀란드 랠리’가 오는 30일부터 8월 2일(현지시간)까지 핀란드 ‘이위베스퀼레‘ 일대에서 개최된다고 29일 밝혔다.

1951년 처음 개최된 ‘핀란드 랠리’는 WRC를 대표하는 유서 깊고 상징적인 대회로 잘 알려져 있다. 이번 대회는 총길이 316.04㎞, 20개의 스페셜 스테이지(SS)로 구성되며, 평균 시속이 120㎞를 웃도는 WRC 최고 수준의 초고속 그래블 랠리로 펼쳐진다.

한국타이어는 이번 대회에 익스트림 전천후 랠리용 타이어 ‘다이나프로 R213’을 하드와 소프트 두 가지 컴파운드로 공급한다. 해당 제품은 고강도 케이싱 구조와 정교한 트레드 패턴을 기반으로 점프 후 착지 충격을 효과적으로 흡수하고, 고속 비포장 노면에서도 뛰어난 접지력과 조향 안정성, 내마모 성능을 발휘한다.

특히, 지난해 핀란드 랠리에서는 ‘다이나프로 R213’이 압도적인 고속 주행 성능과 기술력을 바탕으로 ‘칼레 로반페라’의 WRC 역사상 최고 평균 시속인 129.95㎞/h 신기록 달성을 뒷받침했다.

이번 핀란드 랠리에서는 참가팀들 간의 더욱 치열한 우승 경쟁이 이어질 전망이다. ‘현대 쉘 모비스 월드 랠리 팀’은 직전 에스토니아 랠리에서 시즌 두 번째 포디엄을 달성한 아드리안 포모를 비롯해 메인 드라이버 티에리 누빌, 2017년 핀란드 랠리 우승자인 핀란드 출신 에사페카 라피를 앞세워 우승에 도전한다.

핀란드 랠리 서비스 파크에서 약 3㎞ 거리에 팀 본사를 둔 ‘토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀’은 이번 대회를 사실상 ‘홈 랠리’로 치른다. 이번 WRC1 클래스 대회에 총 5대의 차량을 출전시키는 가운데, 직전 에스토니아 랠리에서 WRC 첫 우승을 차지한 핀란드 출신 사미 파야리의 연속 우승 여부와 토요타 소속 드라이버들의 챔피언십 경쟁에도 관심이 집중된다.

한편, 한국타이어는 오는 31일부터 8월 30일까지 한 달간 베트남 7개 도시 CGV에서 광고 캠페인을 진행하는 등 글로벌 고객들과 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.