금융위, 국회 정무위 전체회의 ‘부동산 시장과 금융의 절연’ 기조 두고 공방 “책임감 가지고 해결해야, 실수요자는 지원”

[헤럴드경제=김은희·박성준 기자] 이억원 금융위원장은 29일 ‘부동산 시장과 금융의 절연’이라는 정부 정책 기조와 관련해 “대출이 풀렸을 때 거시경제적으로 부동산 가격을 자극하고 다시 부동산이 불안해지고 점점 더 주거사다리가 멀어지는 구조를 양산한다”고 진단했다.

이 위원장은 이날 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 ‘기성세대가 수십 년간 해온 주택으로 자산을 성장시키는 것을 청년세대에는 막는 게 맞느냐’는 조정훈 국민의힘 의원의 질의에 대해 “금융이 부동산을 자극하거나 하는 쪽으로 이용되면 역작용들이 많이 나온다”면서 이같이 지적했다.

조 의원은 이 위원장의 2023년 주택담보대출 이력을 언급하고는 “부동산 시장과 금융의 절연이 소신이라고 했는데 언제부터 소신이었나. 지난 2013년부터 소신이었나. 전세를 끼고 대출을 받아 집을 사는 사람들이 나쁜 사람이냐”고 비판했다.

조 의원 설명에 따르면 이 위원장은 2013년 제네바 유엔 대표부 파견 당시 서울 강남구 개포동 주공1단지를 8억5000만원에 매입하면서 전세를 끼고 3억5000만원의 주담대를 받은 바 있다. 조 의원은 당시 이 위원장 나이는 46세로 현재 기준 청년층에 해당하지 않는다는 점도 꼬집었다.

이에 이 위원장은 “나쁜 사람이라고 얘기한 적 없다”며 “저희 세대가 이 부분에 대해 더 책임감을 갖고 문제를 해결해야 한다”고 말했다.

그는 “금융이 더 좋은 쪽으로, 생산적인 부문으로 가서 기업이 성장하고 일자리가 나오고 소득이 나와야 청년에게도 도움이 된다”면서 “실수요자들은 필요한 부분을 (지원)해 주고 해야 한다”고 덧붙였다.