농진청 개발, 자두+살구 교배종 더 높은 당도·플라보노이드↑

[헤럴드경제=육성연 기자] 자두와 살구의 매력을 동시에 품은 제철 과일이 있다. 여름에 먹는 플럼코트(Plumcot)다.

플럼코트는 자두와 살구의 교배종이다. 이름도 자두를 뜻하는 플럼(plum)과 살구의 애프리코트(apricot)를 합쳐 만들었다. 영어 이름이지만, 우리나라에서 육종한 국산 품종이다. 현재 유통되는 플럼코트(하모니·심포니·티파니·샤이니 등)는 농촌진흥청 국립원예특작과학원이 개발했다.

농진청은 자두 품종인 솔담과 살구 품종인 하코트를 교배해 지난 2007년 플럼코트의 첫 품종인 하모니 개발에 성공했다. 두 과일의 장점을 극대화한 과일이다. 자두의 새콤한 과즙에 살구의 달콤하고 부드러운 식감을 한 번에 즐길 수 있다. 외형은 살구보다 크다.

당도는 자두·살구보다 높은 평균 15브릭스(Brix·과즙 100g에 들어 있는 당분 농도)다. 당도와 산도가 균형 잡힌 과일로 평가된다. 특히 ‘슈가스타’ 품종은 16브릭스에 달한다.

후숙해서 먹으면 달콤함이 더 강해진다. 후숙 과일인 플럼코트는 연둣빛에서 익을수록 붉은빛으로 변한다. 실온에서 1~2일 둔 후, 붉은빛이 돌고 말랑해졌을 때 먹으면 더 달콤하다.

자두와 살구의 영양소가 만난 플럼코트는 비타민 A와 C가 풍부하다. 특히 항산화물질인 플라보노이드가 다량 들어 있다. 빨간 과육이 특징인 티파니 품종의 플라보노이드 함량은 살구보다 1.6배, 자두보다 3.8배 많다.

농촌진흥청에 따르면 플럼코트는 대체로 6월 말부터 7월에 출하가 집중되는 과일이다. 8월 초가 지나면 시장에서 보기 어려워진다. 여름 과일 중에서도 제철 시기가 짧은 품목이다.

제철 막바지에 접어든 플럼코트를 홈카페 메뉴에 활용해도 좋다. 새콤달콤한 맛이 여름 디저트에 잘 어울린다. 추천 레시피는 ‘플럼코트 에이드’와 ‘플럼코트 타르트’다. 가정에서 직접 만들면 일반 카페보다 저렴한 가격에 풍성한 맛을 즐길 수 있다.

플럼코트 에이드는 먼저 플럼코트 청을 만들고, 여기에 탄산수를 부어서 마시면 된다. 청을 만드는 방법은 간단하다. 농진청에 따르면 소독한 유리병에 설탕을 넣고, 썰어 둔 플럼코트와 설탕을 번갈아 쌓는다. 마지막은 설탕으로 덮어 과일이 공기에 닿지 않도록 한다. 뚜껑을 닫아 실온에 하루 두고, 유리병을 한 번씩 흔들어 준다. 설탕이 어느 정도 녹으면 냉장고에 두고, 5~7일 지나서 이용한다.

플럼코트 타르트는 동물성 크림 대신 아몬드 크림을 활용한다. 포화지방 함량을 낮추면서 다른 영양소까지 보충할 수 있다. 만드는 방법은 버터, 설탕, 달걀을 잘 섞은 뒤 아몬드 가루를 넣는다. 타르트지 바닥에 포크로 구멍을 내고 아몬드 크림을 얇게 바른다. 얇게 썬 플럼코트를 촘촘하게 올린다. 위에 설탕을 뿌리고 작은 버터 조각을 올린다. 180도 오븐에서 30분간 구우면 완성이다.