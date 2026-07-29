구청 누리집에서 손쉽게 통·반 조회

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 북구는 국토교통부 K-Geo 플랫폼을 활용해 지도 기반의 통·반 관리시스템을 구축해 29일부터 구청 누리집을 통해 서비스에 들어갔다. 이에 따라 언제 어디서나 통·반 정보를 쉽게 확인할 수 있게 됐다.

확인은 울산 북구 누리집에서 ‘자주 찾는 서비스’ → 생활·사업정보 ‘내통·반찾기’로 들어가면 된다.

이번 시스템은 국토교통부가 추진한 ‘K-Geo 플랫폼 행정서비스 모델’ 수요조사에 울산 북구가 제안한 ‘통·반별 행정업무 지원 모델’을 기반으로 구축됐다. 기초 행정구역 데이터와 통장 정보 등 지자체가 보유한 정보를 K-Geo 플랫폼에 올려 통·반 정보를 지도 위에 시각화했다.

통·반 관리시스템은 통·반 정보를 제공하는 대민 서비스뿐만 아니라 통·반 자료를 지도 기반으로 통합 관리할 수 있어 주민관리, 재난 대응, 선거업무 등 다양한 행정업무의 기초자료로도 활용할 수 있다.

울산 북구 관계자는 “이번 시스템 구축으로 주민들이 정보를 쉽게 확인할 수 있을 뿐만 아니라 행정업무의 효율성도 높일 수 있게 됐다”고 설명했다.