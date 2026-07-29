[헤럴드경제=김상수 기자] 지난 28일에 이어 29일에도 서킷브레이커가 발동됐다. 서킷브레이커 자체가 극히 드문 시장을 지키는 ‘최후의 보루’ 격이지만 이미 이 서킷브레이커가 이틀 연속 발동됐다는 점에서 비상식적인 현 시장의 급락세를 반영하고 있다.

한국거래소에 따르면, 이날 코스피는 전장 대비 65.45포인트(1.09%) 오른 6089.11로 출발했다. 하지만 이내 상승 폭을 반납한 후 빠르게 급락했다. 6000선이 깨졌고 연이어 5800선, 5700선이 붕괴됐다.

오전 10시55분7초에는 유가증권시장에서 매도 사이드카가 발동됐다. 이어 오전 10시56분7초에는 코스닥시장에서도 매도 사이드카가 발동됐다. 전날 코스피와 코스닥 시장에서 모두 매도 사이드카가 발동된 데 이어 이날도 이틀째 매도 사이드카가 발동된 것이다.

그럼에도 불구, 하락세는 이어졌고, 결국 전장 대비 8.17% 급락한 5531.576까지 폭락, 서킷브레이커가 발동됐다.

서킷브레이커는 지수가 전일 종가 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속될 경우 발동된다. 발동 이후에는 현물시장 매매가 20분간 중단된다.

코스닥도 전날에 이어 이틀 연속 서킷브레이커가 발동됐다. 한국거래소는 29일 오후 12시 19분 12초 코스닥시장에 서킷브레이커를 발동했다고 공시했다.

반도체 업종의 약세는 간밤 뉴욕증시에서도 이어졌다. 이에 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 0.22% 내린 채 마감했다.

마이크론(-8.85%)을 비롯해 AMD(-8.15%), 인텔(-5.86%), 퀄컴(-4.21%), 웨스턴디지털(-6.91%) 등 반도체 관련 종목들이 급락했다.

필라델피아 반도체지수는 이날 4.49% 급락하며 4거래일 연속 하락세를 이어갔으며, SK하이닉스 ADR도 8.98% 하락했다. 3거래일 연속 급락세를 이어간 SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러) 대비 약 13% 하락한 상태다.

SK하이닉스의 주가는 12% 넘게 급락, 135만원대까지 떨어졌다. 삼성전자도 8% 이상 하락하며 20만원대로 추락했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 “이란의 공습, 미국과 사우디의 IRGC 타격 등에 국제유가가 재차 반등했고, SK하이닉스의 실적은 시장 눈높이에 미달했다”고 증시 하락의 배경을 설명했다. 그러면서 “컨퍼런스콜 후 주주환원 내용 부재 등 실망 매물 출회됐다”고 덧붙였다.