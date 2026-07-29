‘오징어 게임’ 시리즈 이어 네 번째 톱10 진입

[헤럴드경제=손미정 기자] 교권보호국의 시원 통쾌한 응징극으로 국내외 시청자들의 큰 사랑을 받은 ‘참교육’이 넷플릭스 역대 최고 인기 시리즈(비영어) 10위에 이름을 올렸다.

29일 넷플릭스에 따르면 ‘참교육’은 공개 8주 만에 총 6020만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록, 넷플릭스 역대 최고 인기 시리즈 톱(TOP) 10에 진입했다.

한국 시리즈로는 ‘오징어 게임’ 시즌 1,2,3에 이은 네 번째로, 이로써 넷플릭스 시청자들이 가장 많이 본 비영어권 시리즈 10편 중 한국 작품이 4편이나 이름을 올리게됐다.

‘참교육’은 공개 직후 1주차부터 글로벌 1위 자리를 4주동안 지켰고, 2주차부터는 91개국 TOP 10을 석권하며 해외 시청자들의 뜨거운 관심을 증명했다. 8주가 지난 지금까지도 시청 랭킹 10위권에 자리를 유지 중이다.

넷플릭스 측은 “‘참교육’의 이번 성과는 한국 작품이 전 세계적인 인기와 영향력을 구가하고 있음을 다시 한번 증명한 사례”라고 소개했다.

‘참교육’은 동명의 웹툰을 원작으로, 어떠한 사회적·제도적 처방도 먹혀들지 않는 학교라는 공간에서 ‘교권보호국’이라는 가상의 기관이 제약 없는 수단을 동원해 교권 침해와 학습권 방해를 진압해 나가는 과정을 그린다. 주인공 ‘나화진’ 역의 김무열을 비롯해 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했다.

시리즈는 교권 추락과 학습권 침해로 무너지고 있는 공교육의 위기와 교사들의 고충을 현실감 넘치게 그려냄과 동시에 교권국이 펼치는 ‘눈에는 눈, 이에는 이’의 ‘사이다식’ 응징이 주는 카타르시스로 많은 시청자들의 큰 호응을 얻었다.