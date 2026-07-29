SK하이닉스 9%대 급락…삼전도 5%대↓ 전날 이어 코스피·코스닥 매도 사이드카

[헤럴드경제=정윤희 기자] 29일 코스피가 강세로 출발했지만, 장중 하락 전환해 낙폭을 빠르게 키우고 있다. 전날의 폭락에 이어 국내 증시가 급락하자 이틀 연속 코스피와 코스닥 양 시장에 대한 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동됐다.

한국거래소에 따르면, 이날 오전 11시39분 기준 코스피는 전날보다 367.95포인트(6.11%) 내린 5655.71이다. 장중 6000선이 붕괴됐으며 낙폭이 커지고 있다.

지수는 전장 대비 65.45포인트(1.09%) 오른 6089.11로 출발해 장 초반 한때 6228.52(3.40%)까지 회복했다. 다만 이후 상승폭을 반납하더니 하락전환했다.

오전 10시55분7초에는 유가증권시장에서 매도 사이드카가 발동됐다. 이어 오전 10시56분7초에는 코스닥시장에서도 매도 사이드카가 발동됐다. 전날 코스피와 코스닥 시장에서 모두 매도 사이드카가 발동된 데 이어 이날도 이틀째 매도 사이드카가 발동된 것이다.

개인 투자자는 전날까지 3거래일 연속 ‘사자’ 행진했지만, 이날은 순매도로 돌아섰다. 현재 개인은 유가증권시장에서 1조7677억원 매도 우위를 보이고 있다. 외국인 역시 1407억원 매도 우위다. 기관은 1조8535억원 순매수 중이다.

전날 국내 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스가 13∼14%대로 급락하자, 반도체 업종의 약세는 간밤 뉴욕증시에서도 이어졌다. 이에 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 0.22% 내린 채 마감했다.

마이크론(-8.85%)을 비롯해 AMD(-8.15%), 인텔(-5.86%), 퀄컴(-4.21%), 웨스턴디지털(-6.91%) 등 반도체 관련 종목들이 급락했다.

필라델피아 반도체지수는 이날 4.49% 급락하며 4거래일 연속 하락세를 이어갔으며, SK하이닉스 ADR도 8.98% 하락했다. 3거래일 연속 급락세를 이어간 SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러) 대비 약 13% 하락한 상태다.

다만 국제유가 하락으로 투자심리가 일부 개선되면서 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 각각 1.03%, 0.21% 올랐다.

이 가운데 국내 증시는 전날의 급락에 따른 저가 매수세 유입에 상승 출발했지만, 반도체 관련 우려가 잔존하는 상황 속 장중 하락전환했다.

특히 개장 전 발표된 SK하이닉스의 2분기 실적에 대한 투자자들의 시선이 엇갈리는 모습이다.

SK하이닉스는 올해 2분기 영업이익이 60조5426억원으로 지난해 같은 기간보다 557.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 63조5526억원을 4.7% 하회한 수준이다. 같은 기간 매출은 79조3187억원으로 작년 동기 대비 256.8% 증가했다.

SK하이닉스는 빅테크들의 AI 인프라 투자가 확대되면서 추가 공급 요청도 잇따르고 있고, 이들 투자가 AI 서비스에서 창출한 수익을 기반으로 이뤄지고 있는 만큼 메모리 수요 성장세가 지속될 것으로 내다봤다.

SK하이닉스의 주가는 현재 전장보다 9.7% 내린 139만9000원이다. 1%대 상승 출발했지만, 장중 하락전환해 낙폭을 빠르게 키우고 있다. 삼성전자도 5.4% 내려 20만8000원에 거래되고 있다. 장중 한때 6.36% 오른 23만4000원까지 치솟았지만, 현재는 급락 중이다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 이날 국내 증시를 두고 “아쉬운 반등”이라며 “SK하이닉스는 전분기 매출과 영업이익, 영업이익률 모두 시장 예상을 하회했다”고 설명했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 “이란의 공습, 미국과 사우디의 IRGC 타격 등에 국제유가가 재차 반등했고, SK하이닉스의 실적은 시장 눈높이에 미달했다”고 증시 하락의 배경을 설명했다. 그러면서 “컨퍼런스콜 후 주주환원 내용 부재 등 실망 매물 출회됐다”고 덧붙였다.

다른 시가총액 상위 종목 중에서는 SK스퀘어(-10.0%), 삼성전기(-8.8%), 현대차(-1.6%), LG에너지솔루션(-3.9%), 삼성바이오로직스(-4.5%)가 내리고 있다.

같은 시간 코스닥 지수는 49.17.02포인트(6.97%) 내린 656.68이다. 지수는 7.86포인트(1.11%) 오른 713.71로 개장했지만, 이후 하락 전환해 현재 700선을 밑돌고 있다.